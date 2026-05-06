Καιρός: Έρχεται θερμό επεισόδιο με πιθανά 33άρια και αφρικανική σκόνη, η πρόγνωση Τσατραφύλλια για το protothema
Καιρός: Έρχεται θερμό επεισόδιο με πιθανά 33άρια και αφρικανική σκόνη, η πρόγνωση Τσατραφύλλια για το protothema
Την Παρασκευή και το Σάββατο δυναμώνουν οι νοτιάδες και θα εκδηλωθούν λασποβροχές στα κεντρικά και βόρεια
Μέρα με τη μέρα η άνοιξη κάνει όλο και πιο αισθητή την παρουσία της με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και την αστάθεια να είναι περιορισμένη στα βουνά.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού, εκτός από την άνοδο της θερμοκρασίας, έρχονται λασποβροχές. Επίσης στο τέλος της εβδομάδας θερμό επεισόδιο θα εκτοξεύσει τον υδράργυρο σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Από την Παρασκευή ευνοείται και η μεταφορά Σαχαριανής σκόνης.
Πιο αναλυτικά:
Για σήμερα Τετάρτη 6/5/2026 περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με εξαίρεση τη μεσημεριανή αστάθεια στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, κυρίως της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίζει τους 26 με 27 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και τους 23 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Το βράδυ τα θερμόμετρα δεν θα πέσουν κάτω από 15-16 βαθμούς στις πεδινές παραθαλάσσιες περιοχές.
Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοδυτικοί μέχρι 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί και νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αραιή συννεφιά. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς.
Την Πέμπτη οι νοτιάδες θα ενισχυθούν λίγο, οι βροχές δεν θα είναι αξιόλογες, και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα. Την Παρασκευή και το Σάββατο δυναμώνουν οι νοτιάδες, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης και θα εκδηλωθούν λασποβροχές στα κεντρικά και βόρεια.
Από την Κυριακή με τη σκόνη παρούσα, ο υδράργυρος θα σημειώσει νέα άνοδο. Δεν αποκλείω αρχές της νέας εβδομάδας να ξεπεράσουμε και τους 32-33 βαθμούς! Η εικόνα θα ξεκαθαρίσει τα επόμενα 24ωρα.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού, εκτός από την άνοδο της θερμοκρασίας, έρχονται λασποβροχές. Επίσης στο τέλος της εβδομάδας θερμό επεισόδιο θα εκτοξεύσει τον υδράργυρο σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Από την Παρασκευή ευνοείται και η μεταφορά Σαχαριανής σκόνης.
Πιο αναλυτικά:
Για σήμερα Τετάρτη 6/5/2026 περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με εξαίρεση τη μεσημεριανή αστάθεια στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, κυρίως της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίζει τους 26 με 27 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και τους 23 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Το βράδυ τα θερμόμετρα δεν θα πέσουν κάτω από 15-16 βαθμούς στις πεδινές παραθαλάσσιες περιοχές.
Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοδυτικοί μέχρι 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί και νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αραιή συννεφιά. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς.
Την Πέμπτη οι νοτιάδες θα ενισχυθούν λίγο, οι βροχές δεν θα είναι αξιόλογες, και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα. Την Παρασκευή και το Σάββατο δυναμώνουν οι νοτιάδες, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης και θα εκδηλωθούν λασποβροχές στα κεντρικά και βόρεια.
Από την Κυριακή με τη σκόνη παρούσα, ο υδράργυρος θα σημειώσει νέα άνοδο. Δεν αποκλείω αρχές της νέας εβδομάδας να ξεπεράσουμε και τους 32-33 βαθμούς! Η εικόνα θα ξεκαθαρίσει τα επόμενα 24ωρα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα