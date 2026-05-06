Καιρός: Έρχεται θερμό επεισόδιο με πιθανά 33άρια και αφρικανική σκόνη, η πρόγνωση Τσατραφύλλια για το protothema
ΕΛΛΑΔΑ
Καιρός Τσατραφύλλιας Γιώργος Τσατραφύλλιας Λασποβροχή Αφρικανική σκόνη Ζέστη Καιρός

Καιρός: Έρχεται θερμό επεισόδιο με πιθανά 33άρια και αφρικανική σκόνη, η πρόγνωση Τσατραφύλλια για το protothema

Την Παρασκευή και το Σάββατο δυναμώνουν οι νοτιάδες και θα εκδηλωθούν λασποβροχές στα κεντρικά και βόρεια

Καιρός: Έρχεται θερμό επεισόδιο με πιθανά 33άρια και αφρικανική σκόνη, η πρόγνωση Τσατραφύλλια για το protothema
3 ΣΧΟΛΙΑ
Μέρα με τη μέρα η άνοιξη κάνει όλο και πιο αισθητή την παρουσία της με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και την αστάθεια να είναι περιορισμένη στα βουνά.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού, εκτός από την άνοδο της θερμοκρασίας, έρχονται λασποβροχές. Επίσης στο τέλος της εβδομάδας θερμό επεισόδιο θα εκτοξεύσει τον υδράργυρο σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Από την Παρασκευή ευνοείται και η μεταφορά Σαχαριανής σκόνης.

H πρόγνωση Τσατραφύλλια για το protothema

Πιο αναλυτικά:

Για σήμερα Τετάρτη 6/5/2026 περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με εξαίρεση τη μεσημεριανή αστάθεια στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, κυρίως της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίζει τους 26 με 27 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και τους 23 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Το βράδυ τα θερμόμετρα δεν θα πέσουν κάτω από 15-16 βαθμούς στις πεδινές παραθαλάσσιες περιοχές.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοδυτικοί μέχρι 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί και νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς.

Κλείσιμο
Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αραιή συννεφιά. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς.

Την Πέμπτη οι νοτιάδες θα ενισχυθούν λίγο, οι βροχές δεν θα είναι αξιόλογες, και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα. Την Παρασκευή και το Σάββατο δυναμώνουν οι νοτιάδες, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης και θα εκδηλωθούν λασποβροχές στα κεντρικά και βόρεια.

Από την Κυριακή με τη σκόνη παρούσα, ο υδράργυρος θα σημειώσει νέα άνοδο. Δεν αποκλείω αρχές της νέας εβδομάδας να ξεπεράσουμε και τους 32-33 βαθμούς! Η εικόνα θα ξεκαθαρίσει τα επόμενα 24ωρα.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης