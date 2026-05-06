Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησαν ανήλικους μετά από τοπικό αγώνα στη Χαλκηδόνα, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Ταυτοποιήθηκε ένας 17χρονος - Σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος γονέα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου
Ένας 17χρονος ταυτοποιήθηκε για την άγρια επίθεση με οπαδικό υπόβαθρο που σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης.
Ο νεαρός, μαζί με ομάδα ατόμων που δεν έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν ακόμα οι Αρχές, κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν με χρήση σωματικής βίας σε τέσσερις ανήλικους, έναν 16χρονο και τρεις 17χρονους, έξω από το γήπεδο, μετά το πέρας του ποδοσφαιρικού αγώνα Αναγέννηση Χαλκηδόνας - Εθνικός Μαλγάρων για την ΕΠΣΜ.
Οι τέσσερις ανήλικοι μεταφέρθηκαν αρχικά σε Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της πόλης για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και διενέργεια εξετάσεων.
Εκτός από τον 17χρονο που ταυτοποιήθηκε, σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος γονέα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και των υπολοίπων εμπλεκόμενων στην υπόθεση.
