Δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη για κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά, τους έπιασαν με 27 κιλά skunk, δείτε βίντεο
Συνελήφθησαν ο 28χρονος διακινητής και ο 24χρονος «αποθηκάριος» της εγκληματικής οργάνωσης
Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ακατέργαστη κάνναβη (Skunk) στη Θεσσαλονίκη προχώρησε η ΕΛΑΣ με αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες σε δύο άτομα, ηλικίας 28 και 24 ετών.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην αποθήκευση και διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης (Skunk) στη Θεσσαλονίκη
Συνελήφθησαν -2- άτομα, ενώ κατασχέθηκαν περισσότερα από -27- κιλά ακατέργαστης κάνναβης (Skunk), -42,7- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, -11,2- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, -0,5- γραμμάρια κοκαΐνης κ.α.
Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην αποθήκευση ακατέργαστης κάνναβης (Skunk) και την περαιτέρω διακίνηση στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Για την υπόθεση, συνελήφθησαν χθες, Τρίτη 5 Μαΐου 2026, συνολικά -2- άτομα στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών του Γραφείου Επιχειρησιακών Ομάδων του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.
Πρόκειται για 28χρονο και 24χρονο, η δράση των οποίων αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο ειδικών αστυνομικών ενεργειών– εξακριβώσεων και συνδυαστικής αξιοποίησης και ανάλυσης πληροφοριών.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα ο 28χρονος διακινούσε σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και κυρίως ακατέργαστης κάνναβης, ενώ ο 24χρονος παραλάμβανε και αποθήκευε τις ανωτέρω ποσότητες στην οικία του, την οποία χρησιμοποιούσε για χώρο αποθήκευσης «καβάντζα».
Συνολικά, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες των κατηγορουμένων και από την κατοχή του 24χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-22- συσκευασίες –τύπου VACUUM περιέχουσες συνολικά ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης (Skunk) συνολικού βάρους -27.100- γραμμαρίων,
-4- συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους -42,7- γραμμαρίων,
-2-συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης συνολικού βάρους -11,2- γραμμαρίων,
-2- δισκία του φαρμακευτικού σκευάσματος XANAX,
συσκευασία κοκαΐνης βάρους -0,5- γραμμαρίων,
-160- ευρώ,
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που χρησιμοποιούνταν ως μέσο διευκόλυνσης των παράνομων δραστηριοτήτων,
-3- κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσε για τις παράνομες συναλλαγές του,
-2-πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας,
-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, -2- σημειωματάρια με ιδιόχειρες σημειώσεις, κολλητική ταινία καθώς και ζελατίνα για τυποποίηση ναρκωτικών ουσιών.
Επισημαίνεται ότι, ο 28χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, ενώ σε βάρος του έχει επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από την χώρα από ανακριτική Αρχή.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν αρμοδίως.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
