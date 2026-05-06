Σοβαρό τροχαίο στο Τυμπάκι Ηρακλείου: Οδηγός ΙΧ «καρφώθηκε» πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, δείτε εικόνες
Ο οδηγός του ΙΧ τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Τυμπακίου στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν οδηγός ΙΧ, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, έπειτα από ξέφρενη πορεία.
Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε τουλάχιστον δύο σταθμευμένα οχήματα, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση. Ο οδηγός του ΙΧ τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, που εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.
Δείτε εικόνες από τις υλικές ζημιές που προκλήθηκαν:
