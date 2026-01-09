Ανεμοστρόβιλος σήκωσε ΙΧ εν κινήσει στον αέρα στην Ηλεία, στιγμές τρόμου για την οδηγό - Δείτε βίντεο
Ηλεία Ανεμοστρόβιλος Αυτοκίνητο

Ανεμοστρόβιλος σήκωσε ΙΧ εν κινήσει στον αέρα στην Ηλεία, στιγμές τρόμου για την οδηγό - Δείτε βίντεο

Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνει το πως ο ανεμοστρόβιλος ανατρέπει σαν καρυδότσουφλό το αυτοκίνητο

Ανεμοστρόβιλος σήκωσε ΙΧ εν κινήσει στον αέρα στην Ηλεία, στιγμές τρόμου για την οδηγό - Δείτε βίντεο
Εικόνες που κόβουν την ανάσα καταγράφηκαν στο Γιαννιτσοχώρι της Ηλείας, όταν ανεμοστρόβιλος χτύπησε την περιοχή με αποτέλεσμα να ανατραπούν αυτοκίνητα.

Ενδεικτικό της σφοδρότητας των φαινομένων είναι το βίντεο από την ανατροπή ΙΧ το πρωί της Πέμπτης (8/1). Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δημοσίευσε το ilialive.gr, αποτυπώνει το πως ο ανεμοστρόβιλος ανατρέπει σαν καρυδότσουφλό το αυτοκίνητο και το αφήνει αναποδογυρισμένο πάνω στο δρόμο. Η οδηγός σύμφωνα με πληροφορίες δεν τραυματίστηκε.

Δείτε το βίντεο:

ilialive.gr - Η στιγμή που ανεμοστρόβιλος ανατρέπει αυτοκίνητο στο Γιαννιτσοχώρι

Ο ανεμοστρόβιλος σάρωσε την περιοχή μέσα σε λίγα λεπτά, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε θερμοκήπια, με τον άνεμο να ξεριζώνει τα σίδερα και τα νάιλον και να τα σκορπίζει παντού. Το φαινόμενο κράτησε ελάχιστα, όμως η έντασή του ήταν αρκετή για να προκαλέσει αναστάτωση και να αφήσει πίσω ζημιές.

Δείτε φωτογραφίες από την Ηλεία: 

Ανεμοστρόβιλος σήκωσε ΙΧ εν κινήσει στον αέρα στην Ηλεία, στιγμές τρόμου για την οδηγό - Δείτε βίντεο
Ανεμοστρόβιλος σήκωσε ΙΧ εν κινήσει στον αέρα στην Ηλεία, στιγμές τρόμου για την οδηγό - Δείτε βίντεο
Ανεμοστρόβιλος σήκωσε ΙΧ εν κινήσει στον αέρα στην Ηλεία, στιγμές τρόμου για την οδηγό - Δείτε βίντεο
Ανεμοστρόβιλος σήκωσε ΙΧ εν κινήσει στον αέρα στην Ηλεία, στιγμές τρόμου για την οδηγό - Δείτε βίντεο
Υπενθυμίζεται πως ανεμοστρόβιλος χτύπησε την Τετάρτη (7/1) πτηνοτροφική μονάδα στο Καλπάκι Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 30.000 κοτόπουλα.
