Στο μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια η Καρυστιανού: «Δεν έχω να πω ημερομηνία, δεν έχω να πω όνομα» για το κόμμα, δείτε βίντεο

Για την Μερκοσούρ η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι η επικύρωσή της είναι εγκληματική. «Η κυβέρνηση έχει τεράστια ευθύνη την ώρα που ενώ ξεσηκώνεται όλος ο ευρωπαϊκός κόσμος εκείνη έσπευσε να τη στηρίξει. Την ίδια ώρα είναι ελπιδοφόρο ότι οι αγρότες σε ευρωπαϊκό επίπεδο ακολουθούν τον δρόμο του αγώνα», είπε μεταξύ άλλων.