Οι αλλαγές που έρχονται στις λαϊκές αγορές μετά τη συμφωνία Θεοδωρικάκου - επαγγελματιών
Συμφωνία στα 15 αιτήματα του κλάδου, «σπάει» ο νόμος του 2021 για να διευκολυνθούν οι αδειοδοτήσεις και η λειτουργία των αγορών – Ψηφιοποίηση και άδειες αορίστου χρόνου, ανώτατο ημερήσιο τέλος, 10% εποχικές θέσεις και «πράσινο φως» για νέες αγορές παραγωγών
Δέσμευση για σαρωτικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των λαϊκών αγορών, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη διευκόλυνση της εισόδου νέων παραγωγών και επαγγελματιών, έδωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στους εκπροσώπους του κλάδου, στο πλαίσιο της συνάντησης που είχαν το πρωί, επισφραγίζοντας έναν διάλογο σχεδόν τεσσάρων μηνών μεταξύ των δύο πλευρών.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη έτοιμη νομοθετική πρωτοβουλία, με την οποία προωθούνται ρυθμίσεις που αλλάζουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των λαϊκών αγορών, αντιμετωπίζοντας χρόνιες παθογένειες και διοικητικά εμπόδια, που τα τελευταία χρόνια περιόριζαν τόσο τη βιωσιμότητα των επαγγελματιών όσο και την ανανέωση του θεσμού παρά τη νομοθετική παρέμβαση του 2021.
Στην καρδιά του νέου πλαισίου προβλέπεται πλήρης ψηφιοποίηση των αδειών, οι οποίες μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, καθώς και προκήρυξη όλων των κενών θέσεων, με ηλεκτρονική κλήρωση και τη δημιουργία μιας Ψηφιακής Πύλης Λαϊκών Αγορών που θα συγκεντρώνει όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης και διαχείρισης.
Παράλληλα, καθορίζεται ανώτατο ημερήσιο τέλος, ρυθμίζονται ζητήματα όπως η αμοιβαία αλλαγή θέσης και λαϊκής αγοράς, η βελτίωση θέσης, η μεταβίβαση αδειών, καθώς και θέματα εργασιακής υποστήριξης και αναπλήρωσης των πωλητών.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για ποσοστό 10% εποχικών θέσεων σε κάθε λαϊκή αγορά, αποκλειστικά για παραγωγούς, αλλά και η δυνατότητα δημιουργίας λαϊκών αγορών παραγωγών, με πρωτοβουλία και συμφωνία δήμων και φορέων λειτουργίας, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες, πιο «φρέσκες» αγορές τοπικού χαρακτήρα.
Στο υπουργείο υπενθυμίζουν ότι ήδη από τον Δεκέμβριο του 2024 έχει καταργηθεί η υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την ανανέωση αδειών, κίνηση που διασφάλισε την απρόσκοπτη εργασία χιλιάδων επαγγελματιών και απέτρεψε απώλειες αδειών λόγω οφειλών.
Ωστόσο, το μεγάλο «μέτωπο» παραμένει ανοικτό στα οικονομικά αιτήματα του κλάδου, με αιχμή τα τεκμαρτά και το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής. Oι επαγγελματίες έχουν ήδη προαναγγείλει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων: αύριο κλείνουν οι λαχαναγορές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ την Παρασκευή κατεβαίνουν στα διόδια.
Το κρίσιμο ραντεβού βέβαια για τις κινητοποιήσεις που έχουν ξεκινήσει οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών έχει καθοριστεί για το απόγευμα, στις 16:30 όπου θα γίνουν δεκτοί από τους υφυπουργούς Οικονομίας Γιώργο Κώτσηρα και Θάνο Πετραλιά τον επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή για τα οικονομικά αιτήματα του κλάδου με «αιχμή» τα τεκμαρτά και το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής.
Επίσης, καίριο ζήτημα γι αυτούς αποτελεί και το κόστος παραγωγής, οπότε περιμένουν να ακούσουν και τα μέτρα της κυβέρνησης για τους αγρότες.
Οι επαγγελματίες, πέραν των απεργιακών κινητοποιήσεων που ξεκινούν, έχουν ανακοινώσει πως αύριο θα προβούν σε κλείσιμο των λαχαναγορών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ενώ την Παρασκευή πάνε και στα διόδια
