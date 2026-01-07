Οι αλλαγές που έρχονται στις λαϊκές αγορές μετά τη συμφωνία Θεοδωρικάκου - επαγγελματιών

Συμφωνία στα 15 αιτήματα του κλάδου, «σπάει» ο νόμος του 2021 για να διευκολυνθούν οι αδειοδοτήσεις και η λειτουργία των αγορών – Ψηφιοποίηση και άδειες αορίστου χρόνου, ανώτατο ημερήσιο τέλος, 10% εποχικές θέσεις και «πράσινο φως» για νέες αγορές παραγωγών