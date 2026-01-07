Συμφωνία Θεοδωρικάκου-εκπροσώπων λαϊκών αγορών για τα 15 αιτήματά τους: Το απόγευμα το κρίσιμο ραντεβού στο ΥΠΟΙΚ

Ο υπουργός Ανάπτυξης δεσμεύθηκε ότι θα υπάρξουν αλλαγές στο νόμο του 2021 προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία των λαϊκών αγορών και η αδειοδότηση νέων παραγωγών – επαγγελματιών