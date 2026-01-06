Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Νεκρός 17χρονος στις Σέρρες μετά από καβγά για μια κοπέλα, συνελήφθη 16χρονος
Ένα χτύπημα με αγκώνα στο κεφάλι του 17χρονου φέρεται να ήταν το μοιραίο - Η αδερφή του, τον βρήκε νεκρό στο υπόγειο του σπιτιού τους σήμερα το πρωί
Νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του εντοπίστηκε ένας 17χρονος στις Σέρρες το πρωί της Τρίτης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος είχε φύγει το βράδυ από το σπίτι του και όταν δεν επέστρεψε οι γονείς του ξεκίνησαν να τον αναζητούν και δήλωσαν την εξαφάνισή του. Μερικές ώρες αργότερα βρέθηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του και φαινόταν να φέρει τραύματα από ξυλοδαρμό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανήλικος έπεσε νεκρός μετά από καβγά για μια κοπέλα.
Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. είναι σε πλήρη εξέλιξη σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του ανήλικου ενώ συλλέγουν μαρτυρικές καταθέσεις και από φιλικά του πρόσωπα.
Ένας 16χρονος έχει συλληφθεί για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου και αναζητείται ένας ακόμα φίλος του. Ο 16χρονος στον οποίο έχουν περάσει χειροπέδες, έχει ποινικό παρελθόν αφού στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για ξυλοδαρμό με άλλα άτομα και κατοχή ναρκωτικών.
Πληροφορίες του protothema.gr αναφέρουν πως το 17χρονο θύμα βρισκόταν χθες βράδυ με έναν φίλο του σε τοπικό κατάστημα τυχερών παιγνίων. Έξω από το κατάστημα συνάντησε, κάτω από άγνωστες συνθήκες, τον 16χρονο που φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης. Έπειτα από καβγά που φέρεται να έγινε για μια κοπέλα, ο 16χρονος χτύπησε με τον αγκώνα στον κεφάλι τον 17χρονο.
Όταν τελείωσε ο καβγάς, οι ανήλικοι πήραν ο καθένας τον δρόμο τους, όμως ο 17χρονος ανέφερε στον φίλο του πως δεν αισθάνεται καλά. Όταν πήγε στο σπίτι του, κατέβηκε στο υπόγειο και μερικές ώρες αργότερα βρέθηκε νεκρός.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από την αδερφή του.
Ο ίδιος ήταν παραβατικός από την ηλικία των 13 ετών καθώς τον έχουν συλλάβει αρκετές φορές για μικροκλοπές, μικροποσότητα ναρκωτικών, ενώ έχει και κάποιες προσαγωγές στο «ιστορικό» του.
Οι αδερφές της μητέρας του είχαν ζητήσει να πάρουν την επιμέλειά του, ωστόσο η μητέρα του δεν το αποδεχόταν.
Η επιμέλεια του 16χρονου ανήκει αυτή τη στιγμή σε Επιμελητή ανηλίκων της Εισαγγελίας Σερρών οι οποίοι και φέρεται να παρακολουθούσαν το παιδί.
Πώς έγινε ο φονικός καβγάς με θύμα τον 17χρονο
Χρήστες ναρκωτικών οι γονείς του 16χρονου - Είχε χάσει τον πατέρα του πριν λίγους μήνεςΣύμφωνα με πληροφορίες σχετικά με τον 16χρονο που έχει συλληφθεί ως ο δράστης του περιστατικού, αμφότεροι οι γονείς του ήταν χρήστες ναρκωτικών, ενώ πριν μερικούς μήνες είχε χάσει τον πατέρα του.
