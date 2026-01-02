Κολυδάς: Ήπιο και χωρίς ακραία χειμερινά χαρακτηριστικά το πρώτο μισό του Ιανουαρίου στη χώρα, δείτε χάρτες

Την ίδια περίοδο, ο υετός παρουσιάζει αυξημένη πιθανότητα σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα, ιδίως στο Ιόνιο, τη δυτική και κεντρική ηπειρωτική χώρα και κατά τόπους στο Αιγαίο. Δεν πρόκειται, ωστόσο, για εικόνα γενικευμένης κακοκαιρίας. Οι βροχές συνοδεύονται κυρίως με τη διέλευση διαταραχών δυτικού τύπου και έχουν περισσότερο τον χαρακτήρα επαναλαμβανόμενων περασμάτων παρά ενός ενιαίου, έντονου επεισοδίου.Στο διάστημα 12 έως 19 Ιανουαρίου, το προγνωστικό μοτίβο αλλάζει σταδιακά. Οι θερμοκρασιακές αποκλίσεις περιορίζονται και η χώρα περνά σε πιο ουδέτερες συνθήκες, κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Παρά τη μικρή κάμψη, δεν διακρίνεται αξιόλογη ψυχρή εισβολή, αλλά ούτε και νέα θερμή έξαρση.Παράλληλα, τα υετικά σήματα εξασθενούν. Οι κύριες βροχοφόρες ζώνες μετατοπίζονται βορειότερα, προς την Κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, αφήνοντας την Ελλάδα με πιο στεγνό καιρό, διακοπτόμενο μόνο από ασθενείς και σύντομες διαταραχές. Τα διαστήματα ξηρού καιρού φαίνεται να είναι περισσότερα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.Συνολικά, το πρώτο μισό του Ιανουαρίου διαμορφώνεται ως ήπιο και χωρίς ακραία χειμερινά χαρακτηριστικά για τη χώρα μας. Οι θερμοκρασίες κινούνται αρχικά πάνω από τα κανονικά επίπεδα και στη συνέχεια εξομαλύνονται, ενώ ο υετός εμφανίζει μια κορύφωση στην αρχή του μήνα πριν περιοριστεί αισθητά. Πρόκειται για ένα γνώριμο μοτίβο χειμερινής κυκλοφορίας, με «κύματα» και εναλλαγές, αλλά χωρίς επεισόδια που να θυμίζουν έντονο ή παρατεταμένο χειμώνα.