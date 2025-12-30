Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα

…που είναι στην κορυφή και της Ελληνικής αγοράς,

Αυτό είναι το CAR, το καλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου,Το CAR βάζει στο επίκεντρο τον αναγνώστη. Μιλάει εκ μέρους του…Γιατί το CAR μπορεί!Το πιο ολοκληρωμένο μοντέλο στη σύγχρονη ιστορία της Citroën γίνεται ακόμα καλύτερο, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για ολόκληρη την κατηγορία.Τα 26 πιο σημαντικά μοντέλα, από μικρά ηλεκτρικά μοντέλα πόλης μέχρι θερμικά supercars, που θα δούμε μέσα στο 2026.Η πιο καθοριστική και σίγουρα μια από τις καλύτερες BMW των τελευταίων δεκαετιών είναι ηλεκτρική και γράφει από την αρχή τους κανόνες του παιχνιδιού.Το νέο Clio δηλώνει ξεκάθαρα τις προθέσεις της Renault να δημιουργήσει ένα supermini με χαρακτηριστικά και τεχνολογία μεγαλύτερων κατηγοριών.Η Hyundai αναστατώνει και πάλι την ηλεκτροκίνηση με μια σχεδόν αναρχική πρόταση που βάζει σε πρώτο πλάνο τη διασκεδαστική πτυχή της οδήγησης.Το μεγαλύτερο και ισχυρότερο smart όλων των εποχών αποδεικνύει πως το νέο κεφάλαιο της εταιρείας γράφεται από λευκό χαρτί.Το πισωκίνητο σπορ κουπέ μέσα από δύο διαφορετικές προσεγγίσεις με κοινό στόχο την ανόθευτη οδηγική απόλαυση με κλασικούς όρους.TOYOTA bZ4XSKODA OCTAVIA RSJEEP AVENGER HYBRID 4xeBYD DOLPHIN SURF vs DONGFENG BOXΜέσα στην κρύα ομίχλη ενός μικρού βρετανικού χωριού, το μυστήριο γύρω από μια σειρά εξαφανίσεων στοιχειώνει την τοπική κοινωνία. Ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται ένας νεοφερμένος, που θα κάνει τα πάντα για να προσταστεύσει την οικογένειά του από το αθέατο κακό.«Η απαγωγή ενός παιδιού από έναν άγνωστο είναι ο χειρότερος εφιάλτης κάθε γονιού» γράφει ο Alex North στις πρώτες σελίδες του «Ψιθυριστή», του βιβλίου που τον οδήγησε κατευθείαν στην παγκόσμια καθιέρωση, με πωλήσεις εκατομμυρίων αντιτύπων. Και είναι ακριβώς φράσεις σαν και αυτήν, που συγκλονίζουν τον αναγνώστη και τον παρασύρουν στη δίνη της αριστοτεχνικής πλοκής, όπως την υφαίνει με σχολαστική μεθοδικότητα ο North.Στον «Ψιθυριστή», ο σπουδαίος Βρετανός συγγραφέας τοποθετεί στο κέντρο της αφήγησής του τον Τομ Κένεντι, έναν άνθρωπο που προσπαθεί να συνέλθει από ένα συντριπτικό σοκ: Θρηνώντας ακόμη για την αιφνίδια απώλεια της αγαπημένης συζύγου του, ο Κένεντι μετακομίζει μαζί με το γιο του, τον Τζέικ, στο Φέδερμπανκ, ένα μικρό, γαλήνιο χωριό της βρετανικής περιφέρειας. Ωστόσο, το μόνο που δεν θα βρει εκεί ο Τομ Κένεντι, είναι μια καινούργια, ήρεμη και αισιόδοξη αρχή στη ζωή του μετά από την τραγωδία που βίωσε. Το Φέδερμπανκ κρύβει ένα σκοτεινό, δυσοίωνο παρελθόν, καθώς πριν από 20 χρόνια, ένας serial killer εξαφάνισε πέντε μικρά παιδιά της περιοχής. Έχει λόγους να ανησυχεί ο Τομ Κένεντι, για την ασφάλεια του δικού του παιδιού; «Στατιστικά, η απαγωγή ενός παιδιού από έναν άγνωστο είναι κάτι που συμβαίνει εξαιρετικά σπάνια. Παρότι ο εξωτερικός κόσμος μπορεί να φαίνεται απειλητικός, η αλήθεια είναι ότι το περιβάλλον του σπιτιού είναι συχνά το πιο επικίνδυνο μέρος απ' όλα» επισημαίνει ο Alex North, δημιουργώντας κλιμακωτά μια ατμόσφαιρα ασφυκτικής αγωνίας, όπου τίποτα και κανένας δεν είναι αυτό που δείχνει -αλλά και κανένας δεν μπορεί να νιώθει ασφαλής.Αυτή την Κυριακή το συγκλονιστικό θρίλερ «Ο Ψιθυριστής» του Alex North είναι στο ΘΕΜΑ.