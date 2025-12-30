Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Από αύριο ξεκινά η διαγραφή των αιώνιων φοιτητών: Τι θα συμβεί το 2026
Η ρύθμιση δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά εντάσσεται σε έναν συνολικό εξορθολογισμό των φοιτητικών μητρώων, εξήγησε ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου
Στην αυτόματη διαγραφή των μη ενεργών φοιτητών που εισήχθησαν στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια πριν από το 2017 προχωρά το υπουργείο Παιδείας από τις 31 Δεκεμβρίου.
Όπως διευκρίνισε στην ΕΡΤ ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, το μέτρο αφορά φοιτητές τετραετούς φοίτησης που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ενεργού συμμετοχής στις σπουδές τους εκτιμώντας ότι μιλάμε για έναν αριθμό που ίσως και να ξεπεράσει τις 220.000.
Σύμφωνα με τον κ. Παπαϊωάννου θα διαγράφονται όσοι δεν έχουν λάβει την ευεργετική ρύθμιση που προβλέπει την ολοκλήρωση του 70% των μαθημάτων και δύο επιτυχείς εξεταστικές στο πρόσφατο χρονικό διάστημα. Εξήγησε, επίσης, ότι το 2026 θα ακολουθήσουν οι διαγραφές για φοιτητές πενταετούς και εξαετούς φοίτησης, που εισήχθησαν αντίστοιχα έως το 2016 και το 2015.
Ο κ. Παπαϊωάννου τόνισε, επίσης, ότι η ρύθμιση δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά εντάσσεται σε έναν συνολικό εξορθολογισμό των φοιτητικών μητρώων. «Το ζητούμενο δεν είναι ποιος μπήκε το 1935 ή το 1970, αλλά ποιοι είναι σήμερα οι πραγματικά ενεργοί φοιτητές στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια»
Υπενθύμισε ότι με τον νόμο του 2021 οι διαγραφές θα έπρεπε να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ωστόσο με νεότερη ευεργετική διάταξη δόθηκε επιπλέον παράταση ενός έτους σε περίπου 35.000 φοιτητές που έχουν αποδεδειγμένα προσπαθήσει να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.
Ο κ. Παπαϊωάννου διευκρίνισε ότι ορισμένοι φοιτητές παλαιότερων δεκαετιών δεν είναι μηχανογραφημένοι, γεγονός που οδηγεί επίσης σε αυτόματη διαγραφή, καθώς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την ετήσια παράταση.
Απαντώντας, δε, στην κριτική ότι οι μη ενεργοί φοιτητές δεν επιβαρύνουν οικονομικά τα πανεπιστήμια, ο υφυπουργός Παιδείας ανέφερε ότι, παρότι δεν συμμετέχουν στη φοιτητική μέριμνα, «συμβάλλουν αρνητικά στους ποιοτικούς δείκτες των ιδρυμάτων».
Σε ό,τι αφορά την παραίτηση του κοσμήτορα της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, δήλωσε ότι σέβεται τις προσωπικές απόψεις, σημειώνοντας ωστόσο πως η κυβέρνηση δεν κάνει πίσω σε στρατηγικές και ρηξικέλευθες μεταρρυθμίσεις όταν υπάρχει νόμος.
- Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε:
- - Στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια λειτουργούν 423 τμήματα
- - Από αυτά, τα 291 είναι τετραετούς φοίτησης
- - Μέχρι το απόγευμα της 29ης Δεκεμβρίου 2025, 225 από τα 291 τμήματα είχαν αποστείλει στοιχεία στο υπουργείο Παιδείας
- - Στα τμήματα αυτά καταγράφονται περίπου 165.000 φοιτητές προς διαγραφή, αριθμός που, με την ενσωμάτωση των στοιχείων από το ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 211.000 έως 220.000 φοιτητές.
