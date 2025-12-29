Πορεία αγροτών με τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας, δείτε βίντεο
Πορεία αγροτών με τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας, δείτε βίντεο
Με την κίνησή τους αυτή, οι αγρότες θέλησαν να κάνουν γνωστά τα αιτήματά τους στους πολίτες της θεσσαλικής πόλης
Πορεία με τα τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας πραγματοποιούν οι αγρότες. Μετά από 30 ημέρες στα μπλόκα, οι αγρότες αποφάσισαν να κάνουν πορεία στο κέντρο της πόλης, ώστε να γίνουν γνωστά στους πολίτες τα αιτήματά τους.
Στο βίντεο φαίνονται τα τρακτέρ να είναι σταματημένα στη σειρά με αναμμένα τα φώτα, σε κεντρικό δρόμο της πόλης, δίπλα στα Ι.Χ. αυτοκίνητα των πολιτών.
Στο βίντεο φαίνονται τα τρακτέρ να είναι σταματημένα στη σειρά με αναμμένα τα φώτα, σε κεντρικό δρόμο της πόλης, δίπλα στα Ι.Χ. αυτοκίνητα των πολιτών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα