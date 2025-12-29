Πορεία αγροτών με τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας, δείτε βίντεο
αγρότες Λάρισα

Πορεία αγροτών με τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας, δείτε βίντεο

Με την κίνησή τους αυτή, οι αγρότες θέλησαν να κάνουν γνωστά τα αιτήματά τους στους πολίτες της θεσσαλικής πόλης

Πορεία αγροτών με τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας, δείτε βίντεο
Πορεία με τα τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας πραγματοποιούν οι αγρότες.  Μετά από 30 ημέρες στα μπλόκα, οι αγρότες αποφάσισαν να κάνουν πορεία στο κέντρο της πόλης, ώστε να γίνουν γνωστά στους πολίτες τα αιτήματά τους. 

Πορεία με τρακτέρ πραγματοποιούν οι αγρότες στο κέντρο της Λάρισας


Στο βίντεο φαίνονται τα τρακτέρ να είναι σταματημένα στη σειρά με αναμμένα τα φώτα, σε κεντρικό δρόμο της πόλης, δίπλα στα Ι.Χ. αυτοκίνητα των πολιτών.
