Ποιες ημέρες πέφτουν οι αργίες του 2026, πότε θα έχουμε τριήμερα
ΕΛΛΑΔΑ
Αργίες 2026 Πρωτοχρονιά

Ποιες ημέρες πέφτουν οι αργίες του 2026, πότε θα έχουμε τριήμερα

Αρκετές είναι οι αργίες του 2026 που θα πέσουν σε ημέρες πριν ή μετά από Σαββατοκύριακα, προσφέροντας ευκαιρίες για τριήμερη ξεκούραση

Ποιες ημέρες πέφτουν οι αργίες του 2026, πότε θα έχουμε τριήμερα
12 ΣΧΟΛΙΑ
Αρκετές είναι οι αργίες του 2026 που θα πέσουν σε ημέρες πριν ή μετά από Σαββατοκύριακα, προσφέροντας ευκαιρίες για τριήμερη ξεκούραση, ταξίδια και εκδρομές.

Ειδικότερα, η πρώτη αργία του έτους είναι η Πρωτοχρονιά την Πέμπτη 1/1 και η επόμενη τα Θεοφάνια την Τρίτη 6 Ιανουαρίου.

Ακολουθεί η Καθαρά Δευτέρα στις 23 Φεβρουαρίου, η οποία δημιουργεί τριήμερο σε συνδυασμό με το Σαββατοκύριακο που προηγείται.

Στη συνέχεια έρχεται η 25η Μαρτίου, εθνική επέτειος και θρησκευτική εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, η οποία πέφτει Τετάρτη.

Το Πάσχα του 2026 πέφτει στις 12 Απριλίου. Πρόκειται για αργία, όπως και η Μεγάλη Παρασκευή καθώς και η Δευτέρα του Πάσχα, σχηματίζοντας το μοναδικό τετραήμερο της χρονιάς.

Ακολουθούν η Πρωτομαγιά που δημιουργεί τριήμερο με το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί, καθώς και η ημέρα του Αγίου Πνεύματος στις 1 Ιουνίου που σχηματίζει τριήμερο με το Σαββατοκύριακο που προηγείται.

Στις θερινές αργίες περιλαμβάνεται ο Δεκαπενταύγουστος (Κοίμηση της Θεοτόκου) που πέφτει Σάββατο, ενώ προς το τέλος του έτους ακολουθεί η 28η Οκτωβρίου, η οποία πέφτει Τετάρτη.

Το 2026 κλείνει και πάλι με τριήμερο, καθώς τα Χριστούγεννα πέφτουν Παρασκευή, με το Σαββατοκύριακο να ακολουθεί.
12 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης