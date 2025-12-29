Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Ποιες ημέρες πέφτουν οι αργίες του 2026, πότε θα έχουμε τριήμερα
Ποιες ημέρες πέφτουν οι αργίες του 2026, πότε θα έχουμε τριήμερα
Αρκετές είναι οι αργίες του 2026 που θα πέσουν σε ημέρες πριν ή μετά από Σαββατοκύριακα, προσφέροντας ευκαιρίες για τριήμερη ξεκούραση
Αρκετές είναι οι αργίες του 2026 που θα πέσουν σε ημέρες πριν ή μετά από Σαββατοκύριακα, προσφέροντας ευκαιρίες για τριήμερη ξεκούραση, ταξίδια και εκδρομές.
Ειδικότερα, η πρώτη αργία του έτους είναι η Πρωτοχρονιά την Πέμπτη 1/1 και η επόμενη τα Θεοφάνια την Τρίτη 6 Ιανουαρίου.
Ακολουθεί η Καθαρά Δευτέρα στις 23 Φεβρουαρίου, η οποία δημιουργεί τριήμερο σε συνδυασμό με το Σαββατοκύριακο που προηγείται.
Στη συνέχεια έρχεται η 25η Μαρτίου, εθνική επέτειος και θρησκευτική εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, η οποία πέφτει Τετάρτη.
Το Πάσχα του 2026 πέφτει στις 12 Απριλίου. Πρόκειται για αργία, όπως και η Μεγάλη Παρασκευή καθώς και η Δευτέρα του Πάσχα, σχηματίζοντας το μοναδικό τετραήμερο της χρονιάς.
Ακολουθούν η Πρωτομαγιά που δημιουργεί τριήμερο με το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί, καθώς και η ημέρα του Αγίου Πνεύματος στις 1 Ιουνίου που σχηματίζει τριήμερο με το Σαββατοκύριακο που προηγείται.
Στις θερινές αργίες περιλαμβάνεται ο Δεκαπενταύγουστος (Κοίμηση της Θεοτόκου) που πέφτει Σάββατο, ενώ προς το τέλος του έτους ακολουθεί η 28η Οκτωβρίου, η οποία πέφτει Τετάρτη.
Το 2026 κλείνει και πάλι με τριήμερο, καθώς τα Χριστούγεννα πέφτουν Παρασκευή, με το Σαββατοκύριακο να ακολουθεί.
Ειδικότερα, η πρώτη αργία του έτους είναι η Πρωτοχρονιά την Πέμπτη 1/1 και η επόμενη τα Θεοφάνια την Τρίτη 6 Ιανουαρίου.
Ακολουθεί η Καθαρά Δευτέρα στις 23 Φεβρουαρίου, η οποία δημιουργεί τριήμερο σε συνδυασμό με το Σαββατοκύριακο που προηγείται.
Στη συνέχεια έρχεται η 25η Μαρτίου, εθνική επέτειος και θρησκευτική εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, η οποία πέφτει Τετάρτη.
Το Πάσχα του 2026 πέφτει στις 12 Απριλίου. Πρόκειται για αργία, όπως και η Μεγάλη Παρασκευή καθώς και η Δευτέρα του Πάσχα, σχηματίζοντας το μοναδικό τετραήμερο της χρονιάς.
Ακολουθούν η Πρωτομαγιά που δημιουργεί τριήμερο με το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί, καθώς και η ημέρα του Αγίου Πνεύματος στις 1 Ιουνίου που σχηματίζει τριήμερο με το Σαββατοκύριακο που προηγείται.
Στις θερινές αργίες περιλαμβάνεται ο Δεκαπενταύγουστος (Κοίμηση της Θεοτόκου) που πέφτει Σάββατο, ενώ προς το τέλος του έτους ακολουθεί η 28η Οκτωβρίου, η οποία πέφτει Τετάρτη.
Το 2026 κλείνει και πάλι με τριήμερο, καθώς τα Χριστούγεννα πέφτουν Παρασκευή, με το Σαββατοκύριακο να ακολουθεί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα