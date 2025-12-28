Λασίθι: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από τη θάλασσα ηλικιωμένος στον Άγιο Νικόλαο

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα, στη μαρίνα του Αγίου Νικολάου Λασιθίου, ένας ηλικιωμένος.



Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου 2025 και άμεσα στήθηκε επιχείρηση για την ανάσυρσή του από το νερό.