Κλιμάκωση κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες: Έκλεισαν η αερογέφυρα της Νίκαιας και τα Μάλγαρα προς Αθήνα, αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Μπλόκο στα Μάλγαρα και στα τελωνεία Ευζώνων και Προμαχώνα

Σε αποκλεισμούςκαιπροχώρησαν και πάλι οι αγρότες , που επιστρέφουν στα μπλόκα και προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους μετά τηνοπότε και προγραμματίζεται η πανελλαδική σύσκεψη.Η αερογέφυρα της Νίκαιας έκλεισε σήμερα, με στόχο να ανοίξει και πάλι την Τρίτη, για τη διευκόλυνση των εκδρομέων.Κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες αποφάσισαν το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων. Ειδικότερα, αύριο θα ανοίξουν τα διόδια του Μακρυχωρίου από τις 12:00 έως τις 17:00, με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.Τη Δευτέρα, από τις 17:00 έως τις 19:00, οι αγρότες θα προχωρήσουν σε κλείσιμο παρακαμπτήριων οδών, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πορεία με τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας. Την Τρίτη επανέρχονται οι κυκλοφοριακές διευκολύνσεις, μεταξύ των οποίων και η λειτουργία της αερογέφυρας.Την Τετάρτη το βράδυ, παραμονή της Πρωτοχρονιάς, οι αγρότες προγραμματίζουν συγκέντρωση στη Νίκαια, με τη συμμετοχή των οικογενειών τους, για γιορτή και ανταλλαγή ευχών.Σταοι αγρότες προχώρησαν στο κλείσιμο του ρεύματος της Εθνικής Οδού προς Αθήνα, με την κυκλοφορία να διακόπτεται το μεσημέρι. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, η κυκλοφορία αναμένεται να αποκατασταθεί τηνωστόσο οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν σε επόμενη σύσκεψη.Το τελωνείο των Ευζώνων παραμένει κλειστό σήμερα από τις 12:00 έως τις 16:00 και από τις 18:00 έως τις 22:00 για όλα τα οχήματα, φορτηγά και ΙΧ, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων.Την ίδια ώρα, αποκλεισμός έγινε και στο τελωνείο του, το οποίο έκλεισε το μεσημέρι μόνο για τα φορτηγά.

Στο μπλόκο του Κάστρου, οι αγρότες προχώρησαν σε μερικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού. Το ρεύμα προς Λαμία έχει κλείσει, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει ανοιχτό έως τις 16:00, ώστε να διευκολυνθεί η επιστροφή των εκδρομέων. Οι καθυστερήσεις αγγίζουν τη μία ώρα.

Οι αγρότες τονίζουν ότι, παρά τις προσωρινές διευκολύνσεις λόγω των γιορτών, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, προειδοποιώντας για επ’ αόριστον αποκλεισμούς μετά την εορταστική περίοδο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Αστυνομία στη Θεσσαλία

Ανακοίνωση για τιςλόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων εξέδωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας.Όπως αναφέρεται, τίθενται σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, στο ύψος του Α/Κ Νίκαιας, από τις 12:45 σήμερα (27-12-2025) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας καθώς και των κλάδων εισόδου-εξόδου του Α/Κ Νίκαια.Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που τίθενται σε ισχύ είναι:Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) και διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε., από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Βελεστίνου (Χ.Θ. 314+020).Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια:– Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους, θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε.:είτε από τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686), μέσω της διασταύρωσης Αχιλλείου,είτε μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου, θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020).– Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων θα κινούνται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020), όπου θα εισέρχονται στον ΠΑ.Θ.Ε..Ρεύμα κυκλοφορίας προς ΘεσσαλονίκηΔιακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) και διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Βελεστίνου (Χ.Θ. 314+020) έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918).Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:– Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους, θα εκτρέπονται:είτε στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020),είτε στον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686)και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας- Βόλου στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.).– Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020) και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας- Βόλου στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918).Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών ώστε να εισέλθουν στον Π.Α.Θ.Ε με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη ή Αθήνα, πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (Αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) θα αναστρέφονται και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω του Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) και όποια εξ αυτών κατευθύνονται προς Αθήνα θα κινούνται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.Γ) Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, Βόλο και Αθήνα, πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (Αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) θα αναστρέφονται και θα κατευθύνονται είτε μέσω του Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) προς Θεσσαλονίκη, είτε μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας –Βόλου στον Α/Κ Κιλελέρ, ή στον Α/Κ Βελεστίνου, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.