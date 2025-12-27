Άρης Μουγκοπέτρος: «Ήταν στημένη υπόθεση για να μείνει κρατούμενος» λέει συγγενής του μουσικού
ΕΛΛΑΔΑ
Άρης Μουγκοπέτρος Ενδοοικογενειακή απειλή

Άρης Μουγκοπέτρος: «Ήταν στημένη υπόθεση για να μείνει κρατούμενος» λέει συγγενής του μουσικού

Ο μουσικός πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα για να καταγγείλει αρπαγή ανηλίκου – Συνελήφθη καθώς η εν διαστάσει σύζυγός του είχε καταθέσει μήνυση για ενδοοικογενειακή απειλή – Τη Δευτέρα η υπόθεση στο ακροατήριο

Άρης Μουγκοπέτρος: «Ήταν στημένη υπόθεση για να μείνει κρατούμενος» λέει συγγενής του μουσικού
122 ΣΧΟΛΙΑ
Τη Δευτέρα αναμένεται να οδηγηθεί στο ακροατήριο η υπόθεση του Άρη Μουγκοπέτρου, μετά τη μήνυση της εν διαστάσει συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος είχε αποχωρήσει από τη συζυγική κατοικία ήδη από τις 15 Δεκεμβρίου. Συγγενικό του πρόσωπο, μιλώντας στο STAR υποστήριξε ότι η εν διαστάσει σύζυγος του ζητούσε χρηματικό ποσό 700 ευρώ, για να του επιτρέψει να βλέπει τα δίδυμα παιδιά τους.

Την ημέρα των Χριστουγέννων, ο μουσικός ισχυρίζεται ότι πήγε στο σπίτι για να δει τα παιδιά του. Όμως δεν τα βρήκε εκεί, ενώ δεν μπορούσε να εντοπίσει και την εν διαστάσει σύζυγό του. Τότε, μετέβη στο αστυνομικό τμήμα για να προβεί σε καταγγελία.

Εκεί ενημερώθηκε ότι εκκρεμούσε εις βάρος του μήνυση από τη σύζυγό του για ενδοοικογενειακή απειλή. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ο Άρης Μουγκοπέτρος είχε μεταβεί στο σπίτι και της απηύθυνε ύβρεις μπροστά στα παιδιά τους.

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-df86gzr4eyld)


Άτομο από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του μουσικού, μιλώντας στο STAR, έκανε λόγο για «στημένη υπόθεση». Στόχος, υποστήριξε, ήταν να κρατηθεί ο Άρης Μουγκοπέτρος στα κρατητήρια.

Όπως ανέφερε, η εν διαστάσει σύζυγος τού είχε αποστείλει εξώδικο, ζητώντας μηνιαία καταβολή 700 ευρώ ως προϋπόθεση για την επικοινωνία με τα παιδιά, αν και ο ίδιος αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, αφού δεν έχει σταθερά έσοδα, πληρώνει ενοίκιο για το νέο του σπίτι και καλύπτει έξοδα μετακίνησης, λόγω τροχαίου με το αυτοκίνητό του. Το συγγενικό πρόσωπο υποστηρίζει ότι υπήρχε πίεση προς τον Άρη Μουγκοπέτρο να υπογράψει συναινετικό διαζύγιο.
122 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Έχεις τραπεζική κάρτα; Έχεις εισιτήριο για τα ΜΜΜ της Αθήνας!

Έχεις τραπεζική κάρτα; Έχεις εισιτήριο για τα ΜΜΜ της Αθήνας!

Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η αναζήτηση του ιδανικού ανδρικού δώρου

Η Χριστουγεννιάτικη συλλογή της Oxford Company προτείνει κομμάτια με χαρακτήρα, υψηλής ποιότητας υλικά και γραμμές που παραμένουν πάντα στη μόδα, για δώρα που διαρκούν.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης