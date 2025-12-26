Προς νέα κλιμάκωση τα μπλόκα των αγροτών ενόψει της Πρωτοχρονιάς - Την Κυριακή η κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη

Πονοκέφαλος για την ΕΛΑΣ αποτελεί και η επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων, ιδίως αν ο μεγαλύτερος όγκος αυτών επιστρέψει στα αστικά κέντρα την Κυριακή

την στιγμή που 20 από τα 27 αιτήματά τους έχουν ήδη ικανοποιηθεί κι ενώ η κυβέρνηση τους έχει απευθύνει επανειλημμένα χείρα διαλόγου.



Παρά τις αντίξοες συνθήκες, δεν ήταν λίγοι οι αγρότες που έμειναν στα μπλόκα,απαραίτητες εγγυήσεις από πλευράς της κυβέρνησης, ως προς την επόμενη ημέρα των κινητοποιήσεών τους, αλλά και της επιβίωσης του πρωτογενούς τομέα.



Τα κρίσιμα ραντεβού Υπό αυτήν την έννοια, πυρετός διαβουλεύσεων αναμένεται στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου,Μάλγαρα, από όπου η διέλευση των οχημάτων πραγματοποιείται κανονικά.



Τα βλέμματα όλων, ωστόσο, είναι στραμμένα στην πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών μεθαύριο, Κυριακή, όπου εκτιμάται ότι θα χαράξουν την στρατηγική τους για το επόμενο χρονικό διάστημα, με τις φωνές που ζητούν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων να ακούγονται πιο ηχηρά, μολονότι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.



Την ίδια ώρα, πονοκέφαλος για την ΕΛΑΣ αποτελεί και η επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων, ιδίως αν ο μεγαλύτερος όγκος αυτών επιστρέψει στα αστικά κέντρα την Κυριακή, δημιουργώντας συνθήκες συμφόρησης στα σημεία που έχουν στηθεί στα μπλόκα.







ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.



Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα



Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) και διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Βελεστίνου (Χ.Θ. 314+020).



Κλείσιμο



Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια:



– Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους, θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε.:



είτε από τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686), μέσω της διασταύρωσης Αχιλλείου,



είτε μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου, θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020).



– Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων θα κινούνται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020), όπου θα εισέρχονται στον ΠΑ.Θ.Ε..



Ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη



Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Νίκαιας (Χ.Θ. 348+106) έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918).



Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:



Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται στο ύψος του Α/Κ Νίκαιας (Χ/Θ 348+106) και μέσω του κλάδου εξόδου προς Λάρισα θα εισέρχονται στην Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης και στην Λεωφόρο Καραμανλή και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε.:



–είτε από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.)



-είτε από τον Ανισόπεδο Κόμβο Γυρτώνης (Χ/Θ 367+319 του Π.Α.Θ.Ε.)



Όλα τα οχήματα που θα εκτρέπονται στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, στον κλάδο εξόδου προς Λάρισα του Α/Κ Νίκαιας (Χ.Θ. 348+106), σε όλο το μήκος αυτού θα κινούνται υποχρεωτικά στην αριστερή λωρίδα και με ανώτατο όριο ταχύτητας τα 50 km/h .



Β. ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ



Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών ώστε να εισέλθουν στον Αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη ή Αθήνα, πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (Αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) θα αναστρέφονται και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε ως εξής.:



– τα οχήματα που κατευθύνονται προς Θεσσαλονίκη μέσω του Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) ή του Α/Κ Γυρτώνης (Χ/Θ 367+319 του Π.Α.Θ.Ε.)



– τα οχήματα που κατευθύνονται προς Αθήνα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.



Ακόμη, αίρονται οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που ίσχυαν λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Νησελίου της Εγνατίας Οδού στην Ημαθία, στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα.



Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Νησελίου από το 275,8 χιλιόμετρο έως τη 275,2 χιλιόμετρο του αυτοκινητόδρομου, στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα, διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.



Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η είσοδος όλων των οχημάτων μέσω του ανισόπεδου κόμβου Νησελίου της Εγνατίας Οδού, στον κλάδο κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Ηγουμενίτσα. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται από την παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών και στη συνεχεία μέσω της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας και της επαρχιακής Οδού Κυψέλης – Βέροιας, μέχρι την επανείσοδο των οχημάτων στην Εγνατία Οδό, μέσω του ανισόπεδου κόμβου Βέροιας.