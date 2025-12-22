Πάνω από 1.000 παραβάσεις στην Ελλάδα για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα

Το διάστημα 15-21 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν 15.610 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 920 παραβάσεις σε οδηγούς και 101 παραβάσεις σε επιβάτες





Το διάστημα 15-21 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν 15.610 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 920 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 34 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 101 παραβάσεις σε επιβάτες.







Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:



583 στην

76 στην



61 στη Δυτική Ελλάδα,

55 στη Θεσσαλονίκη,

36 στην Πελοπόννησο,

26 στη Θεσσαλία,

16 στην Ήπειρο,

12 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

12 στη Στερεά Ελλάδα,

9 στο Βόρειο Αιγαίο και

9 στην Κεντρική Μακεδονία.



Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:



- 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).



- 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.



- 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.



Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.