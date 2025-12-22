Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Πάνω από 1.000 παραβάσεις στην Ελλάδα για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα
Το διάστημα 15-21 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν 15.610 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 920 παραβάσεις σε οδηγούς και 101 παραβάσεις σε επιβάτες
Συνεχίζονται οι έλεγχοι της τροχαίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων.
Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 802 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 31 διανομείς), 93 επιβάτες δίκυκλων και 118 οδηγούς ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων.
Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:
583 στην Αττική,
76 στην Κρήτη,
72 στα Ιόνια Νησιά,
61 στη Δυτική Ελλάδα,
55 στη Θεσσαλονίκη,
54 στο Νότιο Αιγαίο,
36 στην Πελοπόννησο,
26 στη Θεσσαλία,
16 στην Ήπειρο,
Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:
- 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).
- 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.
- 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.
Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.
