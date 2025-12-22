Καιρός: Άστατος έως και το τέλος της εβδομάδας, πού θα βρέξει και πού θα χιονίσει

Βροχές από Τρίτη, χιόνια στα ορεινά και ήπιες θερμοκρασίες - Κάλαντα με καιρό τύπου Π, η τάση για την Πρωτοχρονιά





Για σήμερα Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προβλέπει άστατο καιρό κυρίως στα ανατολικά και νότια, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές, αναμένονται στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα εναλλάσσεται με συννεφιές, με μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως προς το Ιόνιο.



Βροχές από Τρίτη, χιόνια στα ορεινά και ήπιες θερμοκρασίες Σύμφωνα με τον Θοδωρής Κολυδάς, ο καιρός την εβδομάδα θα είναι θερμοκρασιακά ήπιος, με ανέμους που δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα στα πελάγη. Από το απόγευμα της Τρίτης, βροχές θα επηρεάσουν αρχικά τα δυτικά και στη συνέχεια, το επόμενο διήμερο, τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα.



Οι περιοχές που θα δεχθούν τα περισσότερα φαινόμενα είναι τα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, σε ένα σκηνικό καιρού τύπου «Π». Παράλληλα, χιόνια θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, σε σχετικά μεγάλα υψόμετρα, με τους μετεωρολόγους να συνιστούν προσοχή στις ορεινές μετακινήσεις. Από την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά, ενώ το Σαββατοκύριακο αναμένεται σταδιακή βελτίωση.









«Κάλαντα με καιρό τύπου Π» – Άστατος ο καιρός και τα Χριστούγεννα Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας επισημαίνει ότι αφήνουμε πίσω τις ηλιόλουστες ημέρες και περνάμε σε συνθήκες προχωρημένου φθινοπώρου, με συννεφιές και βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια. Την Τρίτη, βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά θα φέρει βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, πιο έντονες στη δυτική Ελλάδα, τη βόρεια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο.



Οι επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι νότιοι, γεγονός που θα διατηρήσει τη θερμοκρασία σε σχετικά σταθερά επίπεδα. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και σε αρκετά χιονοδρομικά κέντρα της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Για την ημέρα των Χριστουγέννων, όπως σημειώνει, υπάρχει ακόμη απόκλιση στα προγνωστικά μοντέλα, ωστόσο η γενική εικόνα θέλει τον καιρό άστατο καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών, με τάση για περισσότερο κρύο προς την Πρωτοχρονιά.



Κλείσιμο





Παγετός στη Βόρεια Ελλάδα το πρωί της Κυριακής 21/12 Παγετός εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής 21/12 σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στη Βόρεια Ελλάδα. Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της ελάχστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις χαμηλότερες ελάχιστες τοι πρωί της Κυριακής 21/12.



Με άστατο καιρό ξεκινά η νέα εβδομάδα, από σήμερα Δευτέρα έως και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ και τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων. Βροχές και καταιγίδες θα απασχολήσουν αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί αξιόλογη πτώση της θερμοκρασίας.Για σήμερα Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, οπροβλέπει άστατο καιρό κυρίως στα ανατολικά και νότια, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές, αναμένονται στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα εναλλάσσεται με συννεφιές, με μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως προς το Ιόνιο.Σύμφωνα με τον, ο καιρός την εβδομάδα θα είναι θερμοκρασιακά ήπιος, με ανέμους που δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα στα πελάγη. Από το απόγευμα της Τρίτης, βροχές θα επηρεάσουν αρχικά τα δυτικά και στη συνέχεια, το επόμενο διήμερο, τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα.Οι περιοχές που θα δεχθούν τα περισσότερα φαινόμενα είναι τα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, σε ένα σκηνικό καιρού τύπου «Π». Παράλληλα, χιόνια θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, σε σχετικά μεγάλα υψόμετρα, με τους μετεωρολόγους να συνιστούν προσοχή στις ορεινές μετακινήσεις. Από την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά, ενώ το Σαββατοκύριακο αναμένεται σταδιακή βελτίωση.Από την πλευρά του, οεπισημαίνει ότι αφήνουμε πίσω τις ηλιόλουστες ημέρες και περνάμε σε συνθήκες προχωρημένου φθινοπώρου, με συννεφιές και βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια. Την Τρίτη, βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά θα φέρει βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, πιο έντονες στη δυτική Ελλάδα, τη βόρεια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο.Οι επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι νότιοι, γεγονός που θα διατηρήσει τη θερμοκρασία σε σχετικά σταθερά επίπεδα. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και σε αρκετά χιονοδρομικά κέντρα της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Για την ημέρα των Χριστουγέννων, όπως σημειώνει, υπάρχει ακόμη απόκλιση στα προγνωστικά μοντέλα, ωστόσο η γενική εικόνα θέλει τον καιρό άστατο καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών, με τάση για περισσότερο κρύο προς την Πρωτοχρονιά.Παγετός εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής 21/12 σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στη Βόρεια Ελλάδα. Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της ελάχστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις χαμηλότερες ελάχιστες τοι πρωί της Κυριακής 21/12.







Ο καιρός σήμερα Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στις Σποράδες, στην Εύβοια και στις Κυκλάδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε ορεινά τμήματα της Στερεάς και της Πελοποννήσου με μεγάλο υψόμετρο. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Παγετός θα εκδηλωθεί τα ξημερώματα κυρίως στη Δυτική Μακεδονία.



Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -1 έως 8 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 11-13, στη Θεσσαλία από 2 έως 12-14 βαθμούς, στην Ήπειρο από 4 έως 14-15, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 14-16 βαθμούς, στα Επτάνησα από 9 έως 14-15, στα νησιά του Αιγαίου από 8 έως 14-15 βαθμούς, στην Κρήτη από 8 έως 17 και στα Δωδεκάνησα από 11 έως 16-18 βαθμούς Κελσίου.



Στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι βορειοανατολικών διευθύνσεων με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στο υπόλοιπο Αιγαίο βόρειοι άνεμοι με εντάσεις έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ.



Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενούς βροχής, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 15 βαθμούς.



Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς.



Ο καιρός την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Από το απόγευμα στο Ιόνιο οι βροχές θα ενταθούν και βαθμιαία θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά και τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ιονίου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές.



Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 10 με 14 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ) Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στα βορειοδυτικά.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 και στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.



Ο καιρός την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ) Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στα βόρεια.



Οι άνεμοι στα βόρεια θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο έως 6 με 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.



Ο καιρός την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου Άστατος καιρός, με κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις και βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.