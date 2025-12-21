«Santa SUP» στη Θεσσαλονίκη: Κωπηλασία γεμάτη χρώμα με φόντο τον Θερμαϊκό
«Santa SUP» στη Θεσσαλονίκη: Κωπηλασία γεμάτη χρώμα με φόντο τον Θερμαϊκό

Συμμετείχαν πενήντα πολίτες, λάτρεις του SUP, πενήντα Αγιοβασίληδες και Αγιοβασιλίνες που με τη βοήθεια και του ήπιου καιρού κωπηλάτησαν ακολουθώντας όλη την ακτογραμμή της πόλης

Τα νερά της ακτογραμμής της Θεσσαλονίκης γέμισαν με εικόνες γιορτινές, μεγάλες σανίδες SUP και ήρεμα κουπιά που κρατούσαν Αγιοβασίληδες και Αγιοβασιλίνες σήμερα από το πρωί. «Στο φετινό Santa SUP συνολικά συμμετείχαν πενήντα πολίτες, λάτρεις του SUP, πενήντα Αγιοβασίληδες και Αγιοβασιλίνες που με τη βοήθεια και του ήπιου καιρού κωπηλάτησαν ακολουθώντας όλη την ακτογραμμή της πόλης. Είναι μια συμμετοχή μεγάλη, όπως σημαντικός είναι και σκοπός για τον οποίο έγινε η συγκέντρωση των χρηματικών συμμετοχών φέτος, καθώς το συλλεχθέν ποσό θα δοθεί στο Παιδοογκολογικό Τμήμα του ΓΝΘ Ιπποκράτειο», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Βιργινία Παναγιωτοπούλου, υπεύθυνη της ομάδας ThesSUP που είχε τον κεντρικό ρόλο στη διοργάνωση του 5ου Santa SUP.

Οι κωπηλάτες Αγιοβασίληδες και Αγιοβασιλίνες φορώντας πάντα τις ειδικές στολές που είναι απαραίτητες για το άθλημα Stand Up Paddle, χάρισαν ένα ιδιαίτερα χαρούμενο και φωτογενές θέαμα, καθώς όρθιοι και όρθιες πάνω σε σανίδες SUP στα νερά του Θερμαϊκού έγιναν αποδέκτες της προσοχής των περιπατητών. Ιδιαίτερα τη στιγμή όταν πέρασαν μπροστά από τον Λευκό Πύργο προσφέροντας ένα ιδιαίτερο κάδρο που ανέβηκε στα social media επισκεπτών του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Το πλούσιο θέαμα συνδυάστηκε με μια ημέρα βόλτας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης, που παραδοσιακά κατεβαίνουν την συγκεκριμένη Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα στο κέντρο της πόλης. Μετά την ολοκλήρωση της γιορτινής κωπηλασίας οι συμμετέχοντες βρέθηκαν στον Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης όπου είχε προγραμματιστεί ένα μεσημέρι διασκέδασης για όλα τα μέλη της διοργανώτριας ομάδας ThesSUP.

Όπως εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Παναγιωτοπούλου, η πραγματοποίηση της δράσης ολοκληρώθηκε χάρη στην συνδιοργάνωση του γεγονότος με την αντιδημαρχία Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ το 5ο Santa SUP τελούσε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κάνοε-Καγιάκ, SUP, Surfing και υποστηρίχθηκε από τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης και τον Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης.

