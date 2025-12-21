Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.
Φωτιά σε αποθήκες εργοστασίου στου Ρέντη, δείτε βίντεο
Επί τόπου επιχείρησαν 15 πυροσβέστες, με 5 οχήματα και υδροφόρα στο σημείο
Φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου στην περιοχή του Ρέντη ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής.
Η φωτιά, σύμφωνα με πληροφορίες, εκδηλώθηκε κατά τη μία σε σημείο με παλέτες και χαρτιά σε εξωτερικό χώρο της μονάδας - που βρίσκεται επί της Δημητρίου Γούναρη- και στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ ακολούθησαν και ενισχύσεις, καθώς και υδροφόρο όχημα του Δήμου Νίκαιας - Ρέντη.
Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν φθορές σε ένα φορτηγό όχημα, ωστόσο χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών οι φλόγες δεν επεκτάθηκαν εντός.
Στο σημείο παραμένει ισχυρή δύναμη πυρόσβεσης για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.
