Στη φυλακή για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη Χιλετζάκης και Λαμπράκης, τι υποστήριξαν στον ανακριτή
Ο Χιλετζάκης και ο κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση του κυκλώματος των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στην Κρήτη
Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης (18/12), μετά τις απολογίες τους σε ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής Μύρωνας Χιλετζάκης και ο κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, λογιστής Γιώργος Λαμπράκης.
Πρόκειται για δύο πρόσωπα που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία τους και οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τα αδικήματα που τους έχουν αποδοθεί.
«Όλες οι επιδοτήσεις που έχω πάρει στο όνομα μου είναι νόμιμες», φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του ο Χιλετζάκης και να συμπλήρωσε: «Στις ελάχιστες περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκαν προσωπικοί μου τραπεζικοί λογαριασμοί για επιδοτήσεις άλλων αγροτών, αποδεικνύεται ότι επίσης ήταν νόμιμες και έγινε καθαρά για τεχνικό λόγο. Έχω προσωπική περιουσία και τα ποσά που με αφορούν είναι πολύ μικρά σε σχέση με τα όσα έχω στην κατοχή μου. Δεν είχα κανένα κίνητρο να πάρω παράνομη επιδότηση και ούτε είμαι μέλος εγκληματικής οργάνωσης».
O λογιστής και κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, Γιώργος Λαμπράκης, φέρεται να δήλωσε ότι τα χρήματα που βρέθηκαν σε λογαριασμούς του είναι νόμιμα και αποδεδειγμένη η προέλευσή τους, ενώ οι επιδοτήσεις που έλαβε είναι από αγροτεμάχια της οικογένειάς του.
«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Δεν ήμουν λογιστής σε κανένα κύκλωμα. Τα 13.000 ευρώ που πήρα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν με νόμιμες διαδικασίες, με ακίνητα που ανήκουν στην οικογένεια μου. Έδωσα το λογαριασμό μου στο Χιλετζάκη για εξυπηρέτηση και μετέφερα τα χρήματα που πιστώθηκαν», φέρεται να υποστήριξε ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος.
Τις προηγούμενες δυο ημέρες οι άλλοι 14 συγκατηγορούμενοί τους είχαν αφεθεί ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους ελεύθεροι είτε με εγγυοδοσίες είτε με την επιβολή περιοριστικών όρων.
