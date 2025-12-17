Παγώνουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των κατηγορούμενων για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Σύμφωνα με το έγγραφο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ζητείται το άμεσο πάγωμα λογαριασμών επτά φυσικών προσώπων και δεκατριών νομικών προσώπων
Με εντολή της Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, που δόθηκε σήμερα, 17 Δεκεμβρίου, διατάχθηκε το άμεσο και καθολικό «πάγωμα» τραπεζικών λογαριασμών φυσικών και νομικών προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.
Σύμφωνα με το έγγραφο της Αρχής, το οποίο εστάλη στις τράπεζες με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, ζητείται η ολική φραγή λογαριασμών ενόψει έκδοσης διάταξης δέσμευσης για παραβίαση των άρθρων 187 (εγκληματική οργάνωση), 216 (πλαστογραφία) και 386 (απάτη) του Ποινικού Κώδικα.
Στο επίκεντρο της απόφασης βρίσκονται οι τρεις βασικοί πυλώνες της οργάνωσης, όπως αποτυπώνονται στη δικογραφία και στο διαβιβαστικό της Ελληνικής Αστυνομίας:
ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής Μύρων Χιλετζάκης, ο Γιώργος Λαμπράκης, λογιστής στο επάγγελμα, και η Χρυσάνθη Κουτάντου, δικηγόρος, σύζυγος του Λαμπράκη, η οποία σύμφωνα με τα ευρήματα εμφανίζεται συνδικαιούχος τραπεζικών λογαριασμών όπου κατέληγαν χρήματα από τη δράση της οργάνωσης, συντάκτρια εγγράφων και ενεργό μέλος στη διαχείριση των οικονομικών ωφελημάτων. Με το έγγραφο που δημοσιεύει το protothema.gr ζητείται το άμεσο πάγωμα λογαριασμών επτά φυσικών προσώπων και δεκατριών νομικών προσώπων, μεταξύ των οποίων εταιρείες που φέρονται να λειτούργησαν ως οχήματα διοχέτευσης ή «υποδοχής» επιδοτήσεων.
Όπως προκύπτει από την πολύμηνη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., η εγκληματική οργάνωση δεν λειτούργησε αποσπασματικά, αλλά με σταθερή δομή, ιεραρχία και διακριτούς ρόλους τουλάχιστον από το 2019 έως και το 2025. Η δράση της βασίστηκε στην κατάχρηση του συστήματος των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (ΕΑΕ), σε ψευδείς δηλώσεις αγροτεμαχίων και ζωικού κεφαλαίου, καθώς και στη χρήση ΑΦΜ και τραπεζικών λογαριασμών τρίτων προσώπων, ακόμη και θανόντων.
Κρίσιμο στοιχείο της μεθοδολογίας ήταν οι τροποποιητικές δηλώσεις τελευταίας στιγμής, με τις οποίες άλλαζαν οι λογαριασμοί πληρωμής ώστε τα χρήματα να καταλήγουν σε πρόσωπα που έλεγχε ο βασικός πυρήνας. Τα ποσά αναλαμβάνονταν σχεδόν άμεσα σε μετρητά ή μεταφέρονταν αλλού, προκειμένου να χαθεί το ίχνος τους.
Η φερόμενη συνολική λεία της οργάνωσης εκτιμάται σε περίπου 1,7 εκατ. Ευρώ. Σύμφωνα με την δικογραφία, ο Χιλετζάκης φέρεται να είχε κεντρικό συντονιστικό ρόλο, με πρόσβαση σε λογαριασμούς και κάρτες τρίτων, ακόμη και μετά τον θάνατο δικαιούχων. Σε επιμέρους λογαριασμούς του καταγράφονται δεκάδες χιλιάδες ευρώ από επιδοτήσεις, τα οποία αναλήφθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους.
Ο Λαμπράκης, με βασική επαγγελματική ιδιότητα εκείνη του λογιστή, εμφανίζεται ως ο οικονομικός διαχειριστής της οργάνωσης. Διακίνηση χρημάτων, κάλυψη εξόδων, συμμετοχή σε εταιρικά σχήματα και Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, με κινήσεις που κατά την ΕΛ.ΑΣ. δεν συνδέονται με πραγματική αγροτική δραστηριότητα.
Η Κουτάντου, τέλος, φέρεται να παρείχε νομική και τραπεζική υποστήριξη, συμμετέχοντας στη διαχείριση λογαριασμών και στη σύνταξη εγγράφων. Στους λογαριασμούς της εντοπίστηκαν ποσά επιδοτήσεων, ενώ στην οικία της βρέθηκε υλικό που συνδέεται άμεσα με τη ροή των χρημάτων.Η αστυνομική επιχείρηση της 12ης Δεκεμβρίου οδήγησε σε κατασχέσεις μετρητών, τραπεζικών καρτών, ηλεκτρονικών συσκευών και πολύτιμων αντικειμένων, καθώς και σε 139 σελίδες εγγράφων που θεωρούνται κρίσιμα για τη συνέχιση της έρευνας.
