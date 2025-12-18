Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Εγκατέλειψαν κουτάβια δίπλα από αυλάκι στο Μεσολόγγι, τα έσωσε η Πυροσβεστική, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Τρία κουτάβια βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα το πρωί της Τετάρτης (17/12) σε δρόμο στην περιοχή του Μεσοκάμπου στο Μεσολόγγι δίπλα από αύλακι.
Σύμφωνα με πληροφορίες του aixmi-news.gr, ένα από τα κουτάβια έπεσε μέσα στο αυλάκι, αλλά, όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής υπήρχε ένα μικρό κομμάτι χώματος και το κουτάβι κατάφερε να μην πνιγεί.
Οι κάτοικοι ειδοποίησαν την Πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο για διάσωση. Ένας πυροσβέστης κατέβηκε με σκάλα στο αυλάκι, πήρε το μικρό ζωάκι και το ανέβασε πάνω με ασφάλεια δίνοντας το στο συνάδελφό του.
Δείτε το βίντεο της διάσωσης:
