Δώρο Χριστουγέννων: Μέχρι αύριο η καταβολή του, συντάξεις και επιδόματα έως τις 22 Δεκεμβρίου
Οι πληρωμές πραγματοποιούνται σταδιακά, ώστε οι δικαιούχοι να έχουν έγκαιρη πρόσβαση στα ποσά που τους αναλογούν
Η εφαρμογή του εκτεταμένου προγράμματος πληρωμών ξεκίνησε χθες (17.12.2025), στο πλαίσιο του οποίου περισσότεροι από 3,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι, άνεργοι και δικαιούχοι συντάξεων και επιδομάτων βλέπουν χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς πριν από τα Χριστούγεννα.
Για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, το Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί το αργότερο έως αύριο, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.
Το ποσό αντιστοιχεί σε έναν πλήρη μισθό για τους μισθωτούς και σε 25 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, υπολογιζόμενο με βάση τις τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου.
-της τακτικής επιδότησης ανεργίας
-του επιδόματος εργασίας
-της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας
-του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων
-του Δώρου Χριστουγέννων για επιδοτούμενους ανέργους
-των παροχών μητρότητας και γονικής άδειας, μαζί με το αντίστοιχο δώρο
Οι πληρωμές γίνονται αυτόματα μέσω προπληρωμένων καρτών, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια ή προσέλευση στις υπηρεσίες.
Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι άνεργοι που έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας στο διάστημα 17 Δεκεμβρίου 2025 – 6 Ιανουαρίου 2026, οι οποίοι πρέπει πρώτα να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr.
ΔΥΠΑ: Καταβολή επιδομάτων και Δώρου Χριστουγέννων πριν τις γιορτέςΗ αρχή έγινε από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η οποία από χθες, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου προχωρά στην προπληρωμή:
Πότε πληρώνονται οι συντάξεις ΙανουαρίουΟι συντάξεις Ιανουαρίου 2026 θα ξεκινήσουν να καταβάλλονται επίσης νωρίτερα σε δύο φάσεις από αύριο, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ:
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025:
Συντάξεις μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), νέοι συνταξιούχοι μετά την 1.1.2017, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025:
Συντάξεις μισθωτών (ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τράπεζες, ΝΑΤ), καθώς και κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.
