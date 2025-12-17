Συντάξεις και επιδόματα πριν από τα Χριστούγεννα: Πότε καταβάλλονται
ΕΛΛΑΔΑ
Επιδόματα Χριστούγεννα 2025 Πληρωμές Δώρο Χριστουγέννων 2025 ΟΠΕΚΑ ΔΥΠΑ

Συντάξεις και επιδόματα πριν από τα Χριστούγεννα: Πότε καταβάλλονται

Ποιοι πάνε ταμείο αυτήν την εβδομάδα - Όλες οι πληρωμές για συντάξεις, επιδόματα και δώρα

Συντάξεις και επιδόματα πριν από τα Χριστούγεννα: Πότε καταβάλλονται
Πληρωμές Δεκεμβρίου για συντάξεις, επιδόματα ΟΠΕΚΑ, ΔΥΠΑ και το Δώρο Χριστουγέννων προγραμματίζονται έως τις γιορτές, προσφέροντας σημαντική οικονομική ανάσα σε εκατομμύρια πολίτες.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, εντός του Δεκεμβρίου θα καταβληθούν η επιστροφή ενοικίου, οι συντάξεις Ιανουαρίου, τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ και τα Δώρα Χριστουγέννων για εργαζομένους και ανέργους. 

Επιστροφή ενοικίου: Διορθώσεις και νέες πληρωμές

Η κυβέρνηση δίνει τη δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων, ώστε όσοι έλαβαν χαμηλότερα ποσά επιστροφής να λάβουν το 1/12 των πραγματικών μισθωμάτων που κατέβαλαν το 2024. Τα περισσότερα λάθη προήλθαν από δηλώσεις όπου το μηνιαίο ενοίκιο είχε καταχωρηθεί ως ετήσιο, οδηγώντας σε επιστροφές μόλις 20–30 ευρώ.

Πέρα από τη διόρθωση του εντύπου Ε1, οι δικαιούχοι χωρίς δηλωμένο IBAN πρέπει να το καταχωρήσουν. Για ειδικές περιπτώσεις, όπως μισθώσεις χωρίς ηλεκτρονικό μισθωτήριο, απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά.

Η προθεσμία για τις διορθώσεις λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Τροποποιητικές έως 12 Δεκεμβρίου: πληρωμή έως 30 Δεκεμβρίου

Τροποποιητικές έως 30 Δεκεμβρίου: πληρωμή έως 15 Ιανουαρίου 2026

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Πληρωμή πριν τις γιορτές και αυξήσεις

Οι συντάξεις Ιανουαρίου θα καταβληθούν νωρίτερα και θα περιλαμβάνουν αύξηση περίπου 2,4% (μεικτά). Οι αυξήσεις κυμαίνονται από 12 έως 65 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης. Οι προσωρινές ή έναντι συντάξεις δεν θα αυξηθούν τώρα· η διαφορά θα δοθεί αναδρομικά με την οριστική πράξη.

Οι ημερομηνίες πληρωμών:

19 Δεκεμβρίου: Μη μισθωτοί των πρώην ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ

22 Δεκεμβρίου: Συνταξιούχοι ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, Δημοσίου, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΕΤΑΤ

Δώρο Χριστουγέννων ιδιωτικού τομέα

Το Δώρο Χριστουγέννων για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα θα καταβληθεί στις 19 Δεκεμβρίου, δύο ημέρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη ημερομηνία, καθώς η 21η πέφτει Κυριακή. Η πληρωμή είναι υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες.

Δώρο Χριστουγέννων ΔΥΠΑ: Προπληρωμή όλων των επιδομάτων

Το Δώρο Χριστουγέννων της ΔΥΠΑ θα δοθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2025 και θα συνοδευτεί από την προπληρωμή όλων των επιδομάτων, όπως:

-Τακτική επιδότηση ανεργία
-Επίδομα Μακροχρονίως Ανέργων
-Βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολούμενων
-Άλλα επιδόματα απασχόλησης και κατάρτισης

Το ποσό του δώρου υπολογίζεται βάσει του διαστήματος επιδότησης. Για πλήρη ετήσια επιδότηση αντιστοιχεί σε ένα πλήρες επίδομα ανεργίας, δηλαδή 540 ευρώ μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου 2025. Για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία ημερήσια επιδόματα, ενώ αν δεν συμπληρωθεί μήνας, το Δώρο δεν χορηγείται.

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Πληρωμή πριν τα Χριστούγεννα

Τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ θα καταβληθούν νωρίτερα λόγω των εορτών, με πιθανότερη ημερομηνία την 22 Δεκεμβρίου. Τότε θα πληρωθούν:

-Η έκτη δόση επιδόματος παιδιού Α21
-Το επίδομα ενοικίου
-Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
-Τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα
-Τα επιδόματα στεγαστικής συνδρομής
-Το Επίδομα Γέννησης
-Το Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Με όλες αυτές τις πληρωμές να πραγματοποιούνται μέσα σε λίγες ημέρες, ο Δεκέμβριος διαμορφώνεται ως μήνας ουσιαστικής οικονομικής ενίσχυσης για συνταξιούχους, εργαζόμενους, ανέργους και οικογένειες πριν τις γιορτές.
