LEFT: Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη διαγραφή Παππά από την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νίκος Παππάς LEFT Ευρωκοινοβούλιο

LEFT: Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη διαγραφή Παππά από την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις καταγγελίες για βία και γνωρίζουμε ότι το μέλος αυτό έχει αποβληθεί από την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει η ευρωομάδα

LEFT: Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη διαγραφή Παππά από την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
5 ΣΧΟΛΙΑ
Η εκκίνηση των διαδικασιών για τη διαγραφή του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά από την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανακοινώθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η ευρωομάδα Left,  ο επικεφαλής των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης ενημέρωσε την ευρωομάδα για την επίθεση σε βάρος του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά  τη νύχτα της 16ης Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο.

«Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις καταγγελίες για βία και γνωρίζουμε ότι το μέλος αυτό έχει αποβληθεί από την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει κινηθεί επίσημη διαδικασία στο γραφείο της Αριστεράς για τη λήψη τελικής απόφασης σχετικά με τη θέση του εν λόγω ευρωβουλευτή στην ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» αναφέρει η ανακοίνωση της ευρωομάδας.

Δείτε την ανακοίνωση

LEFT: Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη διαγραφή Παππά από την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης