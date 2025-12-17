LEFT: Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη διαγραφή Παππά από την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις καταγγελίες για βία και γνωρίζουμε ότι το μέλος αυτό έχει αποβληθεί από την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει η ευρωομάδα
Η εκκίνηση των διαδικασιών για τη διαγραφή του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά από την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανακοινώθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η ευρωομάδα Left, ο επικεφαλής των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης ενημέρωσε την ευρωομάδα για την επίθεση σε βάρος του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά τη νύχτα της 16ης Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο.
«Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις καταγγελίες για βία και γνωρίζουμε ότι το μέλος αυτό έχει αποβληθεί από την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει κινηθεί επίσημη διαδικασία στο γραφείο της Αριστεράς για τη λήψη τελικής απόφασης σχετικά με τη θέση του εν λόγω ευρωβουλευτή στην ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» αναφέρει η ανακοίνωση της ευρωομάδας.
