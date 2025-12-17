LEFT: Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη διαγραφή Παππά από την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις καταγγελίες για βία και γνωρίζουμε ότι το μέλος αυτό έχει αποβληθεί από την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει η ευρωομάδα