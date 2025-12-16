Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
Αγρότες έχυσαν γάλα έξω από τη ΔΟΥ Χανίων, δείτε βίντεο
Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες στην Κρήτη
Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης που πραγματοποίησαν διαμαρτυρία για τον προϋπολογισμό έξω από την εφορία στα Χανιά σήμερα το πρωί.
Φτάνοντας με αγροτικά στο κέντρο, κατέβηκαν και έχυσαν ένα μεγάλο δοχείο με γάλα στην άσφαλτο έξω από το κτίριο, υπό τις επευφημίες συγκεντρωμένων.
Όπως μεταδίδει το kriti360.gr, το μήνυμα είναι ότι το γάλα, όπως και άλλα αγροτικά προϊόντα, χάνει την αξία του με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, αλλά και τις εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
