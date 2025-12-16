Αγρότες έχυσαν γάλα έξω από τη ΔΟΥ Χανίων, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Γάλα Χανιά Κρήτη Αγρότες Αγροτικές κινητοποιήσεις

Αγρότες έχυσαν γάλα έξω από τη ΔΟΥ Χανίων, δείτε βίντεο

Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες στην Κρήτη

Αγρότες έχυσαν γάλα έξω από τη ΔΟΥ Χανίων, δείτε βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης που πραγματοποίησαν διαμαρτυρία για τον προϋπολογισμό έξω από την εφορία στα Χανιά σήμερα το πρωί.

Φτάνοντας με αγροτικά στο κέντρο, κατέβηκαν και έχυσαν ένα μεγάλο δοχείο με γάλα στην άσφαλτο έξω από το κτίριο, υπό τις επευφημίες συγκεντρωμένων.



Όπως μεταδίδει το kriti360.gr, το μήνυμα είναι ότι το γάλα, όπως και άλλα αγροτικά προϊόντα, χάνει την αξία του με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, αλλά και τις εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης