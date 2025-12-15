Τραγική κατάληξη για 68χρονο αγνοούμενο στην Πάτρα: Βρέθηκε νεκρός σε χωράφι
ΕΛΛΑΔΑ
Τραγική κατάληξη για 68χρονο αγνοούμενο στην Πάτρα: Βρέθηκε νεκρός σε χωράφι

Ο 68χρονος είχε να δώσει αρκετές ώρες σημεία ζωής

Τραγική κατάληξη για 68χρονο αγνοούμενο στην Πάτρα: Βρέθηκε νεκρός σε χωράφι
Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση για έναν 68χρονο στην Πάτρα, που είχε να δώσει ώρες σημεία ζωής με τους οικείους του να τον αναζητούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, στο χωράφι του στο Παυλόκαστρο.

Ο θάνατος του, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

