Βίντεο: Κλέφτης σπάει τζαμαρία με καπάκι φρεατίου στα Σεπόλια για να μπει σε καφετέρια
Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη είχε γίνει προσπάθεια διάρρηξης άλλες δύο φορές τις τελευταίες μέρες

Κλέφτης έσπασε τζαμαρία καταστήματος στα Σεπόλια με καπάκι φρεατίου, φορώντας για προστασία μία κουκούλα. Ο άνδρας κατάφερε να μπει και να αρπάξει χρήματα και αναψυκτικά.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής σε καφετέρια επί της οδού Βορείου Ηπείρου στα Σεπόλια. Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε η ΕΡΤ, ο άνδρας χτυπούσε με μανία την τζαμαρία, αδιαφορώντας και για τα γυαλιά που πέφτουν επάνω του. Μπήκε εντός της καφετέριας και αφού άρπαξε χρήματα και αναψυκτικά τράπηκε σε φυγή.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη είχε γίνει προσπάθεια διάρρηξης άλλες δύο φορές τις τελευταίες μέρες.
