Εντόπισαν αποθήκη στην Ομόνοια με εκατοντάδες κλεμμένες ταυτότητες, διπλώματα και διαβατήρια - Συνελήφθη 45χρονος
Συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης (11/12) 45χρονος αλλοδαπός σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παραβίαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομο το οποίο αποκρύπτει σε αποθήκη στην περιοχή της Ομόνοιας κλεμμένες ταυτότητες, άδειες ικανότητας οδήγησης, άδειες διαμονής και διαβατήρια, αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο και εξακρίβωσαν την παράνομη δραστηριότητά του.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην εν λόγω αποθήκη βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

- 419 ταυτότητες, άδειες ικανότητας οδήγησης, άδειες διαμονής και διαβατήρια και
- 14 κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

