«Ο θείος μου άλλαξε τη διαθήκη πέντε φορές μέσα σε ένα εξάμηνο» λέει η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα
Η ίδια εκτίμησε ότι το περιβάλλον του θύματος γνώριζε πως ο θείος της είχε κάνει αλλαγές στη διαθήκη του και γι’ αυτό, κατά την άποψή της, μπορεί να δημιουργήθηκε φόβος ότι θα άλλαζε ξανά, πράγμα που αποτέλεσε κίνητρο για τη δολοφονία του
Η Αμαλία Τομαρά, ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, ο οποίος δολοφονήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου, μίλησε για τις εξελίξεις σε σχέση με την υπόθεση, μετά τη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία φίλου του.
«Είμαι συντετριμμένη ήμουν στα επείγοντα του νοσοκομείου χθες που ο Διονύσης, ένα παιδί που μεγάλωσε μαζί με τα παιδιά μου και την κόρη μου στο σπίτι μου, κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός για τη δολοφονία του θείου μου» είπε η ίδια μιλώντας στην ΕΡΤ.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αλλαγή της διαθήκης είχε γίνει γνωστή πριν ακόμη φύγει ο θείος της από το συμβολαιογραφείο: «Με το που βγήκε ο θείος μου από το συμβολαιογραφείο, αμέσως μαθεύτηκε τι δίνει πού». Όπως δήλωσε, η γρήγορη διαρροή οφείλεται στους μάρτυρες που χρησιμοποιήθηκαν τόσο στη συγκεκριμένη όσο και στην προηγούμενη διαθήκη. «Σε τόσο μεγάλη περιουσία δεν μπαίνουν ποτέ γνωστοί μάρτυρες. Σε αυτό φέρει μεγάλη ευθύνη ο συμβολαιογράφος».
Η ίδια εκτίμησε ότι το περιβάλλον του θύματος γνώριζε πως ο θείος της είχε κάνει πρόσφατες αλλαγές και γι’ αυτό, κατά την άποψή της, μπορεί να δημιουργήθηκε φόβος ότι θα τις ανατρέψει: «Ο θείος μου άλλαζε πολύ συχνά τη διαθήκη. Έχω πληροφορία ότι κάποια στιγμή την άλλαξε πέντε φορές μέσα σε ένα εξάμηνο. Αυτό το έκανε, αλλά μας το έλεγε κιόλας. Αμαλία θα σε βγάλω. Διονύση θα σε βγάλω. Μας φρόντιζε όλους, αλλά έτσι ήταν».
Η Αμαλία Τομαρά αποκάλυψε ότι εν μέσω της έρευνας στράφηκαν οι υποψίες και προς την ίδια και τον ανήλικο γιο της: «Στην αρχή κάποιος είχε στρέψει τα βέλη σε εμένα και τον ανήλικο γιο μου».
«Ο ξάδερφός σας;» ρωτήθηκε από δημοσιογράφο με την ίδια να απαντά: «Εννοείται, για συγκεκριμένο λόγο για να βγούμε από τη διαθήκη». «Το παιδί μου παρακολουθείται αυτή τη στιγμή από ψυχολόγο, με σοβαρό αντίκτυπο στο σχολείο του. Κυκλοφορεί μονίμως με κουκούλα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό; Είναι στην εφηβεία του» πρόσθεσε.
