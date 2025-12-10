Κίνδυνος απάτης με δήθεν μήνυμα από το υπουργείο Ανάπτυξης για «δωρεάν πακέτο γιορτών»
Κίνδυνος απάτης με δήθεν μήνυμα από το υπουργείο Ανάπτυξης για «δωρεάν πακέτο γιορτών»

Δείτε τι αναφέρεται στο μήνυμα email των απατεώνων

Το υπουργείο Ανάπτυξης ενημερώνει με ανακοίνωσή του, τους πολίτες, ότι τις τελευταίες ώρες διακινείται ψευδεπίγραφο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο εμφανίζεται δήθεν να προέρχεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και να αφορά σε «δωρεάν πακέτο γιορτών».

Διευκρινίζεται ρητά ότι πρόκειται για προσπάθεια εξαπάτησης.

Έχει ενημερωθεί ήδη η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Δείτε παρακάτω το κείμενο του μηνύματος: 

«Αγαπητοί συμπολίτες,

Με απευθείας εντολή του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκου και με πλήρη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, ξεκινά ΑΜΕΣΩΣ το Εθνικό Πρόγραμμα «Χριστουγεννιάτικη Διάσωση Οικογένειας 2025».

ΚΑΘΕ ελληνική οικογένεια – ανεξαρτήτως εισοδήματος – δικαιούται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ πακέτο γιορτών γεμάτο με εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, ώστε κανένα σπίτι στη χώρα μας να μην περάσει τις γιορτές χωρίς χαρά και αφθονία.

Κλείσιμο
Το πακέτο της οικογένειάς σας περιλαμβάνει:

1 αρνί ή κατσίκι (8–10 κιλά)
1 γαλοπούλα (4–5 κιλά)
2 κιλά μοσχάρι premium (για μαγειρίτσα ή ψητό)
5 λίτρα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
3 κιλά μέλι θυμαρίσιο
2 κιλά φρέσκο βούτυρο αγελάδος
2 χριστόψωμα + 2 βασιλόπιτες
2 κιλά κουραμπιέδες & μελομακάρονα
1 κιλό φέτα ΠΟΠ + 1 κιλό γραβιέρα Κρήτης
500 γρ. παστουρμάς ή καβουρμάς
3 μεγάλες συσκευασίες χριστουγεννιάτικα γλυκά & σοκολάτες
2 κιλά ρύζι + 2 κιλά φακές
1 κονσέρβα εβαπορέ γάλα για τα παιδιά
1 χριστουγεννιάτικο παιχνίδι-έκπληξη για κάθε παιδί της οικογένειας
Ημερομηνίες διανομής: 20–23 Δεκεμβρίου 2025 σε σούπερ μάρκετ και δημοτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025

Εγγραφείτε σε 3 απλά βήματα:

Απαντήστε ΑΜΕΣΑ σε αυτό το επίσημο e-mail με: • Ονοματεπώνυμο αρχηγού οικογένειας • Ακριβή διεύθυνση κατοικίας • Ενεργό κινητό τηλέφωνο (για κλήση & WhatsApp) • Κοντινότερο σούπερ μάρκετ (όνομα + πλήρης διεύθυνση)
Καταβάλετε το εφάπαξ τέλος logistics & εγγραφής μόνο 100 € (καλύπτει ασφαλή συσκευασία, μεταφορά και παράδοση).»

Στη συνέχεια αναφέρονται τα στοιχεία για την κατάθεση του ποσού στους λογαριασμούς των απατεώνων, ενώ το μήνυμα καταλήγει ως εξής: «Στείλτε αμέσως το αποδεικτικό πληρωμής – το πακέτο σας κλειδώνει και παραδίδεται στην καθορισμένη ημερομηνία. Μην αφήσετε κανένα ελληνικό σπίτι χωρίς Χριστούγεννα φέτος. Εγγραφείτε ΣΗΜΕΡΑ και εξασφαλίστε το πακέτο των γιορτών της οικογένειάς σας! Καλά και Ευλογημένα Χριστούγεννα σε όλες τις ελληνικές οικογένειες!»
