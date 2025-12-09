Σταδιακά. Σταθερά. Μαζί. Τέσσερις ιστορίες που δείχνουν πώς αλλάζει ο κόσμος

Sponsored Content

Στην Kaizen Gaming, η προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς της και επέκταση της αντίληψής της για το πώς η ιδια στέκεται μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Για αυτό, δημιούργησε το “The Collective”, το εθελοντικό πρόγραμμα που ενώνει τους Kaizeners σε μία ομάδα, με έναν διττό, κοινό στόχο· να στηρίξουν τις τοπικές κοινωνίες και να πολλαπλασιάσουν τη δύναμη της αλληλεγγύης και της συμπερίληψης.Αυτή η κουλτούρα εκφράζεται μέσα από συνεργασίες με οργανισμούς, σε Ελλάδα και εξωτερικό, που η προσφορά τους έχει τη δυνατότητα να αλλάξει ζωές σε καθημερινό επίπεδο. Οι συνεργασίες της Kaizen Gaming δεν είναι απλώς δωρεές· αποτελούν σχέσεις εμπιστοσύνης, που πίσω τους έχουν αληθινές, ανθρώπινες ιστορίες.Στη Δυτική Μακεδονία, η εθελοντική ομάδαδημιουργήθηκε το 2013 με στόχο να συμβάλλει στη διάσωση, περίθαλψη και φροντίδα του ολοένα και αυξανόμενου αριθμού αδέσποτων σκύλων. Το 2025, η ομάδα βρέθηκε ξαφνικά χωρίς το βαν της, το κυριότερο εργαλείο της για αυτό το έργο.Ένα απλό post στα social media ήταν αρκετό για να κινητοποιήσει μια μεγάλη αλυσίδα συνεισφοράς. Όπως περιγράφει η ιδρύτρια της ομάδας, «το ποστ αυτό έφτασε στα μάτια της υπέροχης εταιρείας Kaizen Gaming… που αποφάσισε να χρηματοδοτήσει την αγορά ενός ολοκαίνουργιου βαν! Ένα βανάκι που θα μεταφέρει ζώα με ασφάλεια, θα σώζει ζωές και θα γεμίζει ξανά τις διαδρομές μας με ελπίδα». Κι έτσι, ένα όχημα έγινε σύμβολο φροντίδας.Λίγο πιο μακριά, στην Κομοτηνή, ο σύλλογος Περπατώ έχει ένα απλό όραμα· να συμβάλλει στην δημιουργία μιας κοινότητας προσβάσιμης για όλους. Παρέχει φυσική και ιατρική αποκατάσταση σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα, ενώ, ταυτόχρονα, δημιουργεί προγράμματα κοινωνικής ένταξης και προωθεί την ενίσχυση της προσβασιμότητας σε όλους τους χώρους μιας κοινότητας.Με την ισότητα να έχει κεντρική θέση στις αξίες της Kaizen Gaming, η εταιρεία στηρίζει το έργο του οργανισμού, βοηθώντας στη συντήρηση του Κέντρου Διημέρευσης, συμβάλλοντας στους πόρους κινητικότητας, ενώ στηρίζει εκπαιδευτικές και επαγγελματικές πρωτοβουλίες για τους ωφελούμενους του οργανισμού. Κι έτσι, ο κύκλος της αλληλεγγύης συνεχίζει να προχωρά.Στην καρδιά της Αθήνας, τοδίνει σε ανθρώπους και βιβλία την ευκαιρία να ξεκινήσουν από την αρχή. Η ομάδα του Παλαιοβιβλιοπωλείου έχει διπλό σκοπό. Μέσα από την πώληση μεταχειρισμένων βιβλίων, ο οργανισμός δίνει νέα ζωή σε βιβλία, ενώ, παράλληλα, στηρίζει ανθρώπους που έχουν βιώσει την αστεγία, μέσω της προσφοράς εργασίας, προάγοντας, έτσι, την αλληλεγγύη και την κοινωνική επανένταξη.Πιστή στη δέσμευσή της να αποτελεί δύναμη για καλό σκοπό, η Kaizen Gaming έχει αναλάβει τα λειτουργικά και διαχειριστικά κόστη του οργανισμού για έναν χρόνο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη συνέχιση μιας πρωτοβουλίας με βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα. Κι έτσι, η δεύτερη ευκαιρία βρίσκει το δικό της σπίτι.Από το 1995, στην Αττική λειτουργεί ένας οργανισμός με όραμα την καταπολέμηση της πείνας και τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων. Ηεκπροσωπεί και συντονίζει το δίκτυο των υπόλοιπων αντίστοιχων οργανισμών στην Ελλάδα. Παράλληλα, αποτελεί ισότιμο μέλος στην Ομοσπονδία Τραπεζών Τροφίμων της Ευρώπης (FEBA). Το έργο του δικτύου σε Ελλάδα και Ευρώπη στοχεύει να αναδείξει τις επιπτώσεις της σπατάλης τροφίμων, όχι μόνο στο περιβάλλον, αλλά στην κοινωνία και την οικονομία.Θέτοντας τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο, το “The Collective” της Kaizen Gaming συνέβαλε σημαντικά, μέσω εθελοντικών δράσεων που είχαν ως αποτέλεσμα τη συλλογή 595 κιλών τροφίμων, τα οποία μεταφράστηκαν σε 3.600 γεύματα, ενώ επιπλέον 55.500 κιλά προϊόντων δόθηκαν σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Κι έτσι, το ταξίδι της βιωσιμότητας αποκτά στάσεις.Στην Kaizen Gaming, η κοινωνική προσφορά είναι μέρος μιας κουλτούρας που χτίζεται καθημερινά, με σταθερή δέσμευση και ενισχύεται από τους ανθρώπους της. Μέσα από το “The Collective”, οι Kaizeners προσφέρουν χρόνο, γνώση και αλληλεγγύη. Και μέσα από ιστορίες όπως τα Αδεσποτούλια, το Περπατώ, το Παλαιοβιβλιοπωλείο και η Τράπεζα Τροφίμων, γίνεται αντιληπτό ότι η αλλαγή έρχεται μέσα από μικρές πράξεις που όταν αθροίζονται δημιουργούν δυναμική. Αυτό που ενώνει όλες αυτές τις ιστορίες είναι μια απλή ιδέα· όταν οι άνθρωποι προσφέρουν, ο κόσμος αλλάζει. Σταδιακά. Σταθερά. Μαζί.