Εισαγγελική έρευνα για ανάρτηση στα social media με απειλές κατά δικαστή που χειρίστηκε την υπόθεση των Τεμπών
Εισαγγελική έρευνα για ανάρτηση στα social media με απειλές κατά δικαστή που χειρίστηκε την υπόθεση των Τεμπών

Ερευνάται το αδίκημα της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια

Προκαταρκτική έρευνα για διαδικτυακή ανάρτηση, η οποία στρέφεται κατά της ζωής δικαστικού λειτουργού που χειρίστηκε την υπόθεση των Τεμπών, διεξάγεται με εντολή εισαγγελέα.

Ειδικότερα, με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδα Νικολόπουλου, ερευνάται το αδίκημα της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια.

Την επίμαχη ανάρτηση έκανε άγνωστος χρήστης του διαδικτύου, σχολιάζοντας δημοσίευμα ιστοσελίδας, το οποίο αναφερόταν στον συγκεκριμένο δικαστικό λειτουργό, με αφορμή τη συμμετοχή του σε σύνθεση δικαστηρίου στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, όπου δικαζόταν πολιτική υπόθεση, άσχετη με το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Διάδικος στη δίκη αυτή ήταν πατέρας θύματος των Τεμπών, που ζήτησε να εξαιρεθεί ο δικαστικός λειτουργός.
