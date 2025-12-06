Θαλάσσια ρύπανση από πετρελαιοειδή στην Ελευσίνα
ΕΛΛΑΔΑ
Ελευσίνα Πετρέλαιο

Θαλάσσια ρύπανση από πετρελαιοειδή στην Ελευσίνα

Εντοπίστηκε μπροστά από εγκαταστάσεις εταιρείας - Ξεκίνησαν άμεσα εργασίες καταπολέμησης της ρύπανσης

Θαλάσσια ρύπανση από πετρελαιοειδή στην Ελευσίνα
Τις πρωινές ώρες της Παρασκευής ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ελευσίνας για ύπαρξη ρύπανσης στη θαλάσσια περιοχή της Ελευσίνας, μπροστά από ιδιωτική εταιρεία βιομηχανικής εγκατάστασης.

Η ρύπανση, συνολικής έκτασης 10.000 τ.μ (10 στρέμματα) προκλήθηκε από πετρελαιοειδή, σε διάσπαρτες κηλίδες, εντός πλωτών φραγμάτων, τα οποία είχαν ποντιστεί προληπτικά από την εταιρεία.

Με μέριμνα της εταιρείας ξεκίνησαν εργασίες καταπολέμησης της ρύπανσης, με την τοποθέτηση απορροφητικών υλικών και τη χρήση συσκευών αναρρόφησης πετρελαίου. Επιπλέον, από τη Λιμενική Αρχή έγινε ρίψη απορροφητικών υλικών καθώς και ενέργειες μηχανικών αναδεύσεων από ένα περιπολικό πλοίο και από ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 47χρονος ημεδαπός, υπεύθυνος ιδιωτικής εταιρείας βιομηχανικής εγκατάστασης.

