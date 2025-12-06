Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Κύπρος: Σύλληψη 44χρονης από την Ελλάδα για κλοπή λειψάνων από εκκλησία
Κύπρος: Σύλληψη 44χρονης από την Ελλάδα για κλοπή λειψάνων από εκκλησία
Η κλοπή έγινε από το εκκλησάκι του Αγίου Εφραίμ στο χωριό Πάνω Δευτερά κοντά στη Λευκωσία
Μια εβδομάδα μετά την κλοπή ιερών λειψάνων από το εκκλησάκι του Αγίου Εφραίμ στο χωριό Πάνω Δευτερά κοντά στη Λευκωσία, η κυπριακή Αστυνομία κατάφερε να τα εντοπίσει, έπειτα από έρευνες και αξιοποίηση πληροφοριών.
Τα λείψανα που είχαν κλαπεί από το παρεκκλήσι εντοπίστηκαν και ανακτήθηκαν, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση. Οι κυπριακές αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 44χρονης γυναίκας από την Ελλάδα, η οποία φέρεται να συνδέεται με την κλοπή. Η γυναίκα τέθηκε υπό κράτηση για το αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας, ενώ η Αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων και γι’ αυτό διευρύνει τον κύκλο των ανακρίσεων.
Η υπόθεση αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη σοβαρότητα, καθώς πρόκειται για λείψανα Αγίων, που αποτελούσαν σημείο αναφοράς για τους πιστούς της περιοχής.
Η κλοπή είχε γίνει αντιληπτή το πρωί του περασμένου Σαββάτου, όταν διαπιστώθηκε ότι το εκκλησάκι του Αγίου Εφραίμ είχε παραβιαστεί. Από το χώρο έλειπαν λείψανα του Αγίου Εφραίμ, του Αγίου Ραφαήλ, καθώς και άλλων Αγίων, όπως της Αγίας Ειρήνης, της Αγίας Κυριακής και της Αγίας Ολυμπιάδος, ενώ είχαν αφαιρεθεί και λειψανοθήκες. Εξετάζεται επίσης αν λείπουν και άλλα ιερά αντικείμενα από τον ναό.
Το περιστατικό είχε προκαλέσει έντονη αντίδραση στην τοπική κοινωνία, καθώς το μικρό παρεκκλήσι λειτουργούσε ως χώρος προσευχής για τους κατοίκους της περιοχής, ιδιαίτερα ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.
Ο ιερέας του ναού, πατήρ Θεόδωρος, σε δηλώσεις του είχε περιγράψει την κλοπή ως μια βαθιά πληγή για την ενορία, τονίζοντας ότι από τη στιγμή που αντιλήφθηκαν την ιεροσυλία προσεύχεται «να φωτίσει ο Θεός ώστε να επιστραφούν τα ιερά λείψανα στον χώρο λατρείας τους».
Παράλληλα, δεν δίστασε να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί, αναγνωρίζοντας ότι ο ναός ήταν ανοιχτός και ότι δεν είχαν ληφθεί επαρκή μέτρα προστασίας. Ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο, κάνοντας λόγο για αμέλεια, και κάλεσε όσους ευθύνονται για την κλοπή «να μετανοήσουν και να επιστρέψουν αυτό που άρπαξαν», ξεχωρίζοντας, όπως είπε, την πράξη από τα πρόσωπα.
Τα λείψανα που είχαν κλαπεί από το παρεκκλήσι εντοπίστηκαν και ανακτήθηκαν, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση. Οι κυπριακές αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 44χρονης γυναίκας από την Ελλάδα, η οποία φέρεται να συνδέεται με την κλοπή. Η γυναίκα τέθηκε υπό κράτηση για το αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας, ενώ η Αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων και γι’ αυτό διευρύνει τον κύκλο των ανακρίσεων.
Η υπόθεση αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη σοβαρότητα, καθώς πρόκειται για λείψανα Αγίων, που αποτελούσαν σημείο αναφοράς για τους πιστούς της περιοχής.
Η κλοπή είχε γίνει αντιληπτή το πρωί του περασμένου Σαββάτου, όταν διαπιστώθηκε ότι το εκκλησάκι του Αγίου Εφραίμ είχε παραβιαστεί. Από το χώρο έλειπαν λείψανα του Αγίου Εφραίμ, του Αγίου Ραφαήλ, καθώς και άλλων Αγίων, όπως της Αγίας Ειρήνης, της Αγίας Κυριακής και της Αγίας Ολυμπιάδος, ενώ είχαν αφαιρεθεί και λειψανοθήκες. Εξετάζεται επίσης αν λείπουν και άλλα ιερά αντικείμενα από τον ναό.
Το περιστατικό είχε προκαλέσει έντονη αντίδραση στην τοπική κοινωνία, καθώς το μικρό παρεκκλήσι λειτουργούσε ως χώρος προσευχής για τους κατοίκους της περιοχής, ιδιαίτερα ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.
Ο ιερέας του ναού, πατήρ Θεόδωρος, σε δηλώσεις του είχε περιγράψει την κλοπή ως μια βαθιά πληγή για την ενορία, τονίζοντας ότι από τη στιγμή που αντιλήφθηκαν την ιεροσυλία προσεύχεται «να φωτίσει ο Θεός ώστε να επιστραφούν τα ιερά λείψανα στον χώρο λατρείας τους».
Παράλληλα, δεν δίστασε να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί, αναγνωρίζοντας ότι ο ναός ήταν ανοιχτός και ότι δεν είχαν ληφθεί επαρκή μέτρα προστασίας. Ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο, κάνοντας λόγο για αμέλεια, και κάλεσε όσους ευθύνονται για την κλοπή «να μετανοήσουν και να επιστρέψουν αυτό που άρπαξαν», ξεχωρίζοντας, όπως είπε, την πράξη από τα πρόσωπα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα