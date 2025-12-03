Σχεδιασμένο στην Ευρώπη και κατασκευασμένο στην Κολωνία, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer συνδυάζει κορυφαία αυτονομία, προηγμένη τεχνολογία και οδηγική άνεση, προσφέροντας ένα SUV που δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης, αλλά εμπειρία οδήγησης και στιλ ζωής. Το Ford που αγαπάς με επιτόκιο 0,9%!
Υπό έλεγχο η φωτιά σε εστιατόριο στον Νέο Κόσμο
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με δύο οχήματα
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (3/12) σε εστιατόριο στον Νέο Κόσμο, στην οδό Πυθέου.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με δύο οχήματα.
