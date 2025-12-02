Το Ίδρυμα «Θεοτόκος» και το ΙΝΣΕΤΕ ενώνουν τις δυνάμεις τους για καλό σκοπό

Σε ειδική εκδήλωση που φέρει το τίτλο «Ενώνουμε Δυνάμεις – Δημιουργούμε Ευκαιρίες» και θα πραγματοποιηθεί στις 4 Δεκεμβρίου 2025 στο Ζάππειο Μέγαρο θα παρουσιαστεί το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος «Η Θεοτόκος» και του ΙΝΣΕΤΕ (Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων). Το πρόγραμμα εκτός από τους χαιρετισμούς των προέδρων των δύο οργανισμών, Παναγή Καρέλλα και Γιώργου Βερνίκου περιλαμβάνει ομιλίες από την υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, την Υπουργό Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο και τον υφυπουργό Υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλο που θα μιλήσουν για τη σημασία της συνεργασίας και της κοινωνικής συνοχής.Θα ακολουθήσει παρουσίαση του πλαισίου σύμπραξης από τον Γιάννη Παπακωνσταντίνου (Επιστημονικού διευθυντή του Ιδρύματος) και τον Ηλία Κικίλια (γενικό διευθυντή του ΙΝΣΕΤΕ) , με έμφαση στην πρακτική εφαρμογή της συμπερίληψης. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με συζήτηση, στην οποία θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από ΕΣΕΕ, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ και ΙΝΣΕΤΕ, με αντικείμενο τη δύναμη της συνεργασίας στην ενίσχυση δεξιοτήτων και ευκαιριών για άτομα με αναπηρία.