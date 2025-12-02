Πέθανε και το τελευταίο κουτάβι από αυτά που πέταξαν σε γκρεμό 20 μέτρων - Ήταν το μοναδικό που είχε σωθεί
Πέθανε και το τελευταίο κουτάβι από αυτά που πέταξαν σε γκρεμό 20 μέτρων - Ήταν το μοναδικό που είχε σωθεί
«Είχε παράσιτα και αφυδάτωση» αποκάλυψε ένας από τους ανθρώπους που επιχείρησαν να διασώσουν τα κουτάβια από τον γκρεμό
Πέθανε και το τελευταίο κουτάβι από αυτά που ένας άγνωστος την Κυριακή (30/11) πέταξε σε γκρεμό 20 μέτρων στο σπήλαιο της Καίτης στο Πήλιο.
Αρχικά, το συγκεκριμένο κουτάβι ήταν το μοναδικό που επιβίωσε από την πτώση και κάποιες φιλοζωικές ομάδες αναζητούσαν άτομο για να το υιοθετήσουν.
Ωστόσο, όπως αποκάλυψε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Φοίβος Λεοντίτσης, μέλος της ομάδας των ανθρώπων που επιχείρησαν να διασώσουν τα κουτάβια από τον γκρεμό ότι το κουτάβι κατέληξε, καθώς «είχε παράσιτα και αφυδάτωση».
Η Φιλοζωική ομάδα Βόλου δημοσίευσε την Κυριακή το περιστατικό σε ανάρτησή της στα social media, την οποία συνόδευε με φωτογραφία από τη διάσωση του κουταβιού που επιβίωσε: «Πέταξαν κουταβάκια από ύψος 20 μέτρων σε γκρεμό στο Πήλιο, το μωράκι είναι το μόνο που επιβίωσε… Ζητάμε υιοθεσία για το μωράκι».
Η ομάδα «Χείρων» εντόπισε το κουταβάκι αλλά και σωρό από σκουπίδια στο σπήλαιο, διασώζοντας το κουταβάκι. Η ομάδα «αντίκρισε τη φρίκη, αλλά και την ελπίδα στο Πήλιο, στο σπήλαιο της Καίτης», γράφει στην ανάρτησή του ο κ. Βαξεβανόπουλος.
«Κάποιος βάρβαρος γέμισε το βάραθρο με σκουπίδια και πέταξε και κουτάβια από ύψος 20 μέτρων. Ο μόνος επιζών από την πτώση είναι το ένα από τα κουτάβια, που προστατεύτηκε από τις σακούλες σκουπιδιών. Αναζητούμε κάποιον-κάποια να τον υιοθετήσει. Έκκληση προς όλους, όλες ακόμη και εκτός Βόλου», αναφέρει και συνοδεύει την ανάρτηση από φωτογραφίες και βίντεο από το σπήλαιο και τη διάσωση του κουταβιού.
Αρχικά, το συγκεκριμένο κουτάβι ήταν το μοναδικό που επιβίωσε από την πτώση και κάποιες φιλοζωικές ομάδες αναζητούσαν άτομο για να το υιοθετήσουν.
Ωστόσο, όπως αποκάλυψε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Φοίβος Λεοντίτσης, μέλος της ομάδας των ανθρώπων που επιχείρησαν να διασώσουν τα κουτάβια από τον γκρεμό ότι το κουτάβι κατέληξε, καθώς «είχε παράσιτα και αφυδάτωση».
Η Φιλοζωική ομάδα Βόλου δημοσίευσε την Κυριακή το περιστατικό σε ανάρτησή της στα social media, την οποία συνόδευε με φωτογραφία από τη διάσωση του κουταβιού που επιβίωσε: «Πέταξαν κουταβάκια από ύψος 20 μέτρων σε γκρεμό στο Πήλιο, το μωράκι είναι το μόνο που επιβίωσε… Ζητάμε υιοθεσία για το μωράκι».
Η ομάδα «Χείρων» εντόπισε το κουταβάκι αλλά και σωρό από σκουπίδια στο σπήλαιο, διασώζοντας το κουταβάκι. Η ομάδα «αντίκρισε τη φρίκη, αλλά και την ελπίδα στο Πήλιο, στο σπήλαιο της Καίτης», γράφει στην ανάρτησή του ο κ. Βαξεβανόπουλος.
«Κάποιος βάρβαρος γέμισε το βάραθρο με σκουπίδια και πέταξε και κουτάβια από ύψος 20 μέτρων. Ο μόνος επιζών από την πτώση είναι το ένα από τα κουτάβια, που προστατεύτηκε από τις σακούλες σκουπιδιών. Αναζητούμε κάποιον-κάποια να τον υιοθετήσει. Έκκληση προς όλους, όλες ακόμη και εκτός Βόλου», αναφέρει και συνοδεύει την ανάρτηση από φωτογραφίες και βίντεο από το σπήλαιο και τη διάσωση του κουταβιού.
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι μετά από έρευνα της βελγικής αστυνομίας για απάτη με κοινοτικά κονδύλια
Οκτώ μήνες φυλάκιση με αναστολή στη Δήμητρα Ματσούκα - Ένοχη για όλες τις κατηγορίες η ηθοποιός
Άγνωστες ιστορίες της Βουγιουκλάκη, της Καρέζη και άλλων αστέρων - Οι διηγήσεις του γυναικολόγου των διασήμων Νίκου Παπανικολάου
Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι μετά από έρευνα της βελγικής αστυνομίας για απάτη με κοινοτικά κονδύλια
Οκτώ μήνες φυλάκιση με αναστολή στη Δήμητρα Ματσούκα - Ένοχη για όλες τις κατηγορίες η ηθοποιός
Άγνωστες ιστορίες της Βουγιουκλάκη, της Καρέζη και άλλων αστέρων - Οι διηγήσεις του γυναικολόγου των διασήμων Νίκου Παπανικολάου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα