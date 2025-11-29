Ψέλνοντας τον εθνικό ύμνο έξω από τη Βουλή ολοκλήρωσαν την κινητοποίηση οι στρατιωτικοί - Δείτε βίντεο
Ψέλνοντας τον εθνικό ύμνο έξω από τη Βουλή ολοκλήρωσαν την κινητοποίηση οι στρατιωτικοί - Δείτε βίντεο
Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας
Πανελλαδική συγκέντρωση πραγματοποίησαν απόστρατοι και εν ενεργεία στρατιωτικοί, με τη συμμετοχή δεκάδων Ενώσεων στρατιωτικών από όλη την Ελλάδα.
Οι στρατιωτικοί συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια και πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας προς τη Βουλή. Οι διαμαρτυρόμενοι κράτησαν ενός λεπτού σιγή έξω από τη Βουλή και ολοκλήρωσαν την διαμαρτυρία ψέλνοντας τον εθνικό ύμνο.
Οι στρατιωτικοί αντιδρούν στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας το οποίο όπως αναφέρουν απαξιώνει τους υπαξιωματικούς.
Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας.
Δείτε φωτογραφίες από τη συγκέντρωση στα Προπύλαια:
Οι στρατιωτικοί συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια και πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας προς τη Βουλή. Οι διαμαρτυρόμενοι κράτησαν ενός λεπτού σιγή έξω από τη Βουλή και ολοκλήρωσαν την διαμαρτυρία ψέλνοντας τον εθνικό ύμνο.
Οι στρατιωτικοί αντιδρούν στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας το οποίο όπως αναφέρουν απαξιώνει τους υπαξιωματικούς.
Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας.
Δείτε φωτογραφίες από τη συγκέντρωση στα Προπύλαια:
Ειδήσεις σήμερα:
Στο Φανάρι ο Πάπας Λέων: Κοινό μήνυμα των προκαθημένων του Χριστιανισμού για ενότητα και συμπόρευση
Δένδιας: Το όπλο του μαχητή δεν είναι πλέον το τουφέκι, αλλά το drone - Το Αιγαίο δεν έχει καμία έννοια να το προστατεύει ο Στόλος, θα το κλείσουμε από την στεριά
Καιρός: Έρχεται υγρός Δεκέμβριος με βροχές - Δείτε χάρτες και αναλυτική πρόγνωση
Στο Φανάρι ο Πάπας Λέων: Κοινό μήνυμα των προκαθημένων του Χριστιανισμού για ενότητα και συμπόρευση
Δένδιας: Το όπλο του μαχητή δεν είναι πλέον το τουφέκι, αλλά το drone - Το Αιγαίο δεν έχει καμία έννοια να το προστατεύει ο Στόλος, θα το κλείσουμε από την στεριά
Καιρός: Έρχεται υγρός Δεκέμβριος με βροχές - Δείτε χάρτες και αναλυτική πρόγνωση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα