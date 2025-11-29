Ψέλνοντας τον εθνικό ύμνο έξω από τη Βουλή ολοκλήρωσαν την κινητοποίηση οι στρατιωτικοί - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Απόστρατοι στρατιωτικοί Συγκέντρωση διαμαρτυρίας Προπύλαια Βουλή

Ψέλνοντας τον εθνικό ύμνο έξω από τη Βουλή ολοκλήρωσαν την κινητοποίηση οι στρατιωτικοί - Δείτε βίντεο

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας

Ψέλνοντας τον εθνικό ύμνο έξω από τη Βουλή ολοκλήρωσαν την κινητοποίηση οι στρατιωτικοί - Δείτε βίντεο
UPD: 65 ΣΧΟΛΙΑ
Πανελλαδική συγκέντρωση πραγματοποίησαν απόστρατοι και εν ενεργεία στρατιωτικοί, με τη συμμετοχή δεκάδων Ενώσεων στρατιωτικών από όλη την Ελλάδα.

Οι στρατιωτικοί συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια και πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας προς τη Βουλή. Οι διαμαρτυρόμενοι κράτησαν ενός λεπτού σιγή έξω από τη Βουλή και ολοκλήρωσαν την διαμαρτυρία ψέλνοντας τον εθνικό ύμνο.


Οι στρατιωτικοί αντιδρούν στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας το οποίο όπως αναφέρουν απαξιώνει τους υπαξιωματικούς.

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας. 

Δείτε φωτογραφίες από τη συγκέντρωση στα Προπύλαια:

Ψέλνοντας τον εθνικό ύμνο έξω από τη Βουλή ολοκλήρωσαν την κινητοποίηση οι στρατιωτικοί - Δείτε βίντεο
Ψέλνοντας τον εθνικό ύμνο έξω από τη Βουλή ολοκλήρωσαν την κινητοποίηση οι στρατιωτικοί - Δείτε βίντεο
Ψέλνοντας τον εθνικό ύμνο έξω από τη Βουλή ολοκλήρωσαν την κινητοποίηση οι στρατιωτικοί - Δείτε βίντεο
Ψέλνοντας τον εθνικό ύμνο έξω από τη Βουλή ολοκλήρωσαν την κινητοποίηση οι στρατιωτικοί - Δείτε βίντεο
Ψέλνοντας τον εθνικό ύμνο έξω από τη Βουλή ολοκλήρωσαν την κινητοποίηση οι στρατιωτικοί - Δείτε βίντεο

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Στο Φανάρι ο Πάπας Λέων: Κοινό μήνυμα των προκαθημένων του Χριστιανισμού για ενότητα και συμπόρευση

Δένδιας: Το όπλο του μαχητή δεν είναι πλέον το τουφέκι, αλλά το drone - Το Αιγαίο δεν έχει καμία έννοια να το προστατεύει ο Στόλος, θα το κλείσουμε από την στεριά

Καιρός: Έρχεται υγρός Δεκέμβριος με βροχές - Δείτε χάρτες και αναλυτική πρόγνωση
UPD: 65 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης