SKY Express: Κανονικά οι πτήσεις, κανένα αεροσκάφος της εταιρείας δεν χρειάζεται αναβάθμιση λογισμικού
Τι λέει η εταιρεία μετά τη διεθνή αναταραχή για τα AirBus A320
Kανένα αεροσκάφος της SKY express δεν ανήκει στα 6.000 Airbus που χρειάζονται αναβάθμιση λογισμικού. Οι πτήσεις πραγματοποιούνται κανονικά, χωρίς καμία επίπτωση: Αυτό τονίζει η εταιρεία μετά την αναστάτωση διεθνώς από τη διαπίστωση ότι σχεδόν 6.000 Airbus χρειάζονται αναβάθμιση λογισμικού, καθώς επηρεάζονται από την ηλιακή ακτινοβολία.
