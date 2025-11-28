Η DEMO εξελίσσεται σε στρατηγικό πυλώνα του εθνικού συστήματος υγείας, επενδύοντας στη βιοτεχνολογία, ενισχύοντας την επάρκεια φαρμάκων και δημιουργώντας την πρώτη ολοκληρωμένη εγχώρια παραγωγή προηγμένων θεραπειών στην Ελλάδα.
Συνελήφθη 42χρονος Τούρκος στη Θεσσαλονίκη - Καταζητούνταν για ανθρωποκτονία
Συνελήφθη 42χρονος Τούρκος στη Θεσσαλονίκη - Καταζητούνταν για ανθρωποκτονία
Σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία των τουρκικών αρχών
Ενας 42χρονος Τούρκος συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία των τουρκικών αρχών.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 42χρονος καταζητούνταν για σοβαρά αδικήματα του τουρκικού ποινικού κώδικα. Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην Ερυθρά Αγγελία αφορούν «ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, στέρηση ορισμένων δικαιωμάτων, σωματική βλάβη, σοβαρή σωματική βλάβη, σωματική βλάβη από αμέλεια και απόδραση καταδικασθέντα ή κρατουμένου».
Ο εντοπισμός και η σύλληψή του πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ελέγχων για άτομα που καταζητούνται διεθνώς.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τις επόμενες διαδικασίες.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 42χρονος καταζητούνταν για σοβαρά αδικήματα του τουρκικού ποινικού κώδικα. Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην Ερυθρά Αγγελία αφορούν «ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, στέρηση ορισμένων δικαιωμάτων, σωματική βλάβη, σοβαρή σωματική βλάβη, σωματική βλάβη από αμέλεια και απόδραση καταδικασθέντα ή κρατουμένου».
Ο εντοπισμός και η σύλληψή του πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ελέγχων για άτομα που καταζητούνται διεθνώς.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τις επόμενες διαδικασίες.
Ειδήσεις σήμερα:
Η Adel χτυπά με καταιγίδες και χαλάζι και την Αττική: Σήμερα το πιο δύσκολο 24ωρο - Live η πορεία της κακοκαιρίας, δείτε βίντεο
Νεκρή η 20χρονη εθνοφρουρός που δέχθηκε επίθεση από Αφγανό στην Ουάσινγκτον - Σε κρίσιμη κατάσταση ο συνάδελφός της
Αποκλειστικότητα τέλος: Ποια διάσημα ζευγάρια συμφώνησαν να φέρουν και τρίτο πρόσωπο στο κρεβάτι τους
Η Adel χτυπά με καταιγίδες και χαλάζι και την Αττική: Σήμερα το πιο δύσκολο 24ωρο - Live η πορεία της κακοκαιρίας, δείτε βίντεο
Νεκρή η 20χρονη εθνοφρουρός που δέχθηκε επίθεση από Αφγανό στην Ουάσινγκτον - Σε κρίσιμη κατάσταση ο συνάδελφός της
Αποκλειστικότητα τέλος: Ποια διάσημα ζευγάρια συμφώνησαν να φέρουν και τρίτο πρόσωπο στο κρεβάτι τους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα