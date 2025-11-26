Προσωπικός Αριθμός: Δείτε πώς θα τον βρείτε στο κινητό σας
Προσωπικός Αριθμός: Δείτε πώς θα τον βρείτε στο κινητό σας
Οι πολίτες μπορούν να δουν τον Προσωπικό Αριθμό τους ανά πάσα στιγμή στην πλατφόρμα pa.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet, αλλά και μέσα από το Gov.gr Wallet
Ο Προσωπικός Αριθμός (ΠΑ) έχει πλέον εκδοθεί σε εκατομμύρια πολίτες και αποτελεί το μοναδικό ψηφιακό «κλειδί» για τις συναλλαγές με το Δημόσιο.
Οι πολίτες μπορούν να δουν τον Προσωπικό Αριθμό τους ανά πάσα στιγμή στην πλατφόρμα pa.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet, αλλά και μέσα από το Gov.gr Wallet, όπου εμφανίζεται σε ειδικά διαμορφωμένο πλαίσιο για άμεση πρόσβαση.
Ο αριθμός προβάλλεται κάτω από το δελτίο ταυτότητας, είναι κρυπτογραφημένος και εμφανίζεται στην οθόνη μόνο για όσο χρειάζεται.
Η πρόσβαση στον Προσωπικό Αριθμό πραγματοποιείται μόνο όταν το ζητήσει ο χρήστης και απαιτεί επιβεβαίωση εντός της εφαρμογής. Ο αριθμός ανακτάται κρυπτογραφημένος σε πραγματικό χρόνο, αποκρυπτογραφείται και προβάλλεται στην οθόνη της συσκευής. Μετά την εμφάνιση, ο Προσωπικός Αριθμός κρύβεται εκ νέου, ενώ η εφαρμογή μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια λήψης στιγμιότυπου οθόνης όσο ο αριθμός είναι ορατός. Η αποσύνδεση του χρήστη από το ψηφιακό αποθετήριο οδηγεί σε αυτόματη απόκρυψη του αριθμού κατά την επόμενη είσοδο.
Ο Προσωπικός Αριθμός είναι απαραίτητος για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο, από ψηφιακές υπηρεσίες μέχρι φυσικές διαδικασίες, και συμβάλλει στην απλοποίηση των διαδικασιών, εξασφαλίζοντας την ακρίβεια των στοιχείων και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.
Οι πολίτες ενημερώνονται σταδιακά για την απόδοση του ΠΑ τους μέσω email, της «Θυρίδας πολίτη» στο gov.gr και με σχετική ειδοποίηση στο Gov.gr Wallet. Η ενημέρωση είναι αποκλειστικά πληροφοριακού χαρακτήρα και δεν απαιτεί καμία ενέργεια επιβεβαίωσης. Για λόγους ασφαλείας, ο αριθμός δεν εμφανίζεται στο μήνυμα.
Ο ΠΑ είναι απολύτως προσωπικός και εμπιστευτικός: δεν αποθηκεύεται στη συσκευή του χρήστη, δεν μεταδίδεται σε τρίτους και κανένας φορέας δεν έχει πρόσβαση στον αποκρυπτογραφημένο αριθμό. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. αναλαμβάνουν την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ).
9,3 εκατ. πολίτες διαθέτουν Προσωπικό ΑριθμόΗ διαδικασία της αυτόματης απόδοσης ΠΑ ολοκληρώθηκε στις 5 Νοεμβρίου για όλους τους πολίτες που δεν είχαν εκδώσει αριθμό μέχρι τότε. Συνολικά, 6.602.827 πολίτες απέκτησαν αυτόματα τον Προσωπικό Αριθμό τους, ενώ από την αρχή της μεταρρύθμισης στις 3 Ιουνίου, έχουν εκδοθεί 9.311.529 ΠΑ.
