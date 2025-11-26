Προσωπικός Αριθμός: Δείτε πώς θα τον βρείτε στο κινητό σας

Οι πολίτες μπορούν να δουν τον Προσωπικό Αριθμό τους ανά πάσα στιγμή στην πλατφόρμα pa.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet, αλλά και μέσα από το Gov.gr Wallet