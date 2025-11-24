"Γέφυρα" στο Νότιο Αιγαίο από τα Εκπαιδευτήρια Δούκα

Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα ανακοίνωσαν επισήμως την έναρξη της πρωτοβουλίας «Εκπαιδευτική Γέφυρα στο Νότιο Αιγαίο», στο πλαίσιο του οράματος Education Without Borders, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στη Ρόδο. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο αναπληρωτής περιφερειάρχης, Αποστόλης Ασπράκης, και ο αντιπεριφερειάρχης παιδείας, Γιάννης Κρητικός, ο οποίος δήλωσε: «Η Περιφέρεια αποτελεί γέφυρα ανάμεσα σε θεσμούς και φορείς, δημιουργώντας συνθήκες που επιτρέπουν στους μαθητές των νησιών μας να έχουν πρόσβαση σε ίδιες δυνατότητες με τους μαθητές των μεγάλων πόλεων. Σήμερα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για τα παιδιά των νησιών μας»Στο πρώτο στάδιο της πρωτοβουλίας, τα Εκπαιδευτήρια Δούκα παρέδωσαν βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό – τεύχη για όλες τις τάξεις Γυμνασίου στα σχολεία των οκτώ ακριτικών νησιών: Αστυπάλαια, Ηρωική Νήσος Κάσος, Λειψοί, Μεγίστη (Καστελλόριζο), Νίσυρος, Τήλος, Χάλκη και Αγαθονήσι. Η πρωτοβουλία επεκτείνεται σε όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που επιθυμούν να συμμετάσχουν, μέσω δωρεάν εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε τρεις βασικούς άξονες:1. Επιμόρφωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών και γονέων2. Επαγγελματικός προσανατολισμός μαθητών3. Μαθητικές, πολιτιστικές και κοινωνικές συνεργασίεςΟ διευθύνων σύμβουλος των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, Κωνσταντίνος Δούκας, δήλωσε: «Η "Εκπαιδευτική Γέφυρα" αποτελεί έκφραση του οράματός μας για μια εκπαίδευση χωρίς σύνορα, που προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε κάθε παιδί, όπου κι αν ζει. Άλλωστε η συνεργασία μας κάνει όλους καλύτερους. Και όταν έχεις τεχνογνωσία και εμπειρία, έχεις υποχρέωση να τη μοιράζεσαι»Στα 108 χρόνια λειτουργίας τους και ως μέλος του διεθνούς δικτύου Cognita, τα Εκπαιδευτήρια Δούκα παραμένουν προσανατολισμένα στον σκοπό και τον στόχο τους: να συνδυάζουν την παράδοση με την πρόοδο, να προσφέρουν υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό έργο και να διαμορφώνουν παγκόσμιους πολίτες με Ελληνική ταυτότητα. Η "Εκπαιδευτική Γέφυρα" στο Νότιο Αιγαίο φιλοδοξεί να αποτελέσει μια πρωτοβουλία με διάρκεια, συνέπεια και ουσιαστικό αντίκτυπο, ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση στη μάθηση και δημιουργώντας δεσμούς συνεργασίας μεταξύ σχολικών κοινοτήτων.