Εργατικό ατύχημα στην Κουτσοχέρα Πύργου - Οδηγός φορτηγού καταπλακώθηκε από σίδερα
Εργατικό ατύχημα Πύργος Οδηγός Φορτηγό

Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σιμόπουλου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο του Πύργου

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (24/11) στην περιοχή της Κουτσοχέρας, στον Πύργο, όταν ένας οδηγός φορτηγού καταπλακώθηκε από σίδερα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, ο οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά Κέντρο Υγείας Σιμόπουλου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο του Πύργου.

