Αυτή την Black Friday θα φωνάξεις… Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, με 1.500 δώρα!
Εργατικό ατύχημα στην Κουτσοχέρα Πύργου - Οδηγός φορτηγού καταπλακώθηκε από σίδερα
Εργατικό ατύχημα στην Κουτσοχέρα Πύργου - Οδηγός φορτηγού καταπλακώθηκε από σίδερα
Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σιμόπουλου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο του Πύργου
Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (24/11) στην περιοχή της Κουτσοχέρας, στον Πύργο, όταν ένας οδηγός φορτηγού καταπλακώθηκε από σίδερα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, ο οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά Κέντρο Υγείας Σιμόπουλου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο του Πύργου.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Τσίπρας κράζει Πολάκη, Ζωή, Βαρουφάκη, Παππά, Κασσελάκη, θαυμάζει Προκόπη και (ολίγον) Καμμένο, άφωνος για Καραμανλή
Έρχονται Ελλάδα 1.200 millionaires με 7,7 δισ. ευρώ στις βαλίτσες τους - Στην όγδοη θέση παγκοσμίως η χώρα μας
Γείτονες μιλούν για το φονικό μεταξύ δύο αδελφών στη Νέα Πέραμο: «Καβγάδιζαν συνέχεια, έπαιζαν ξύλο, και έπιαναν
Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, ο οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά Κέντρο Υγείας Σιμόπουλου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο του Πύργου.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Τσίπρας κράζει Πολάκη, Ζωή, Βαρουφάκη, Παππά, Κασσελάκη, θαυμάζει Προκόπη και (ολίγον) Καμμένο, άφωνος για Καραμανλή
Έρχονται Ελλάδα 1.200 millionaires με 7,7 δισ. ευρώ στις βαλίτσες τους - Στην όγδοη θέση παγκοσμίως η χώρα μας
Γείτονες μιλούν για το φονικό μεταξύ δύο αδελφών στη Νέα Πέραμο: «Καβγάδιζαν συνέχεια, έπαιζαν ξύλο, και έπιαναν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα