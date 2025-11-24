Αντέδρασε ο Τάιλερ Μακμπέθ με όσα γράφει για εκείνον ο Τσίπρας στην «Ιθάκη»: Μη χρησιμοποιείς το όνομά μου!

-«Γιατί το λες;»-«Δεν άκουσες τι με ρώτησε; Σκοπεύουν να αποκτήσουν παιδιά και η αγωνία του είναι πώς θα τα μεγαλώσουν στο Μαξίμου».-«Και τι του απάντησες;»-«Αγάπη να υπάρχει και όλα γίνονται. Τι να του απαντήσω;»«Τελικά έπεσα έξω στην εκτίμησή μου. Ο Κασσελάκης εξελέγη. Ή μάλλον οι άλλοι υποψήφιοι, και κυρίως η Αχτσιόγλου, κατάφεραν να χάσουν από τον Κασσελάκη. Και το «ξύλο» δεν το έφαγε τελικά αυτός. Άρχισε να το τρώει ο ΣΥΡΙΖΑ από την επόμενη μέρα της εκλογής», κατέληξε ο κ. Τσίπρας.