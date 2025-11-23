Επίθεση σκύλου σε 12χρονο έξω από σχολείο στο Πέραμα - «Ζητώ την τιμωρία του ιδιοκτήτη» λέει η μητέρα του

Το συγκεκριμένο σκυλί έχει επιτεθεί στο παρελθόν και σε άλλο παιδί - «Έχει πέντε βαθιά τραύματα στο χέρι του, φοβήθηκε πάρα πολύ από την επίθεση του σκύλου» δηλώνει η μητέρα του 12χρονου στο protothema.gr