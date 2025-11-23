Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Επίθεση σκύλου σε 12χρονο έξω από σχολείο στο Πέραμα - «Ζητώ την τιμωρία του ιδιοκτήτη» λέει η μητέρα του
Επίθεση σκύλου σε 12χρονο έξω από σχολείο στο Πέραμα - «Ζητώ την τιμωρία του ιδιοκτήτη» λέει η μητέρα του
Το συγκεκριμένο σκυλί έχει επιτεθεί στο παρελθόν και σε άλλο παιδί - «Έχει πέντε βαθιά τραύματα στο χέρι του, φοβήθηκε πάρα πολύ από την επίθεση του σκύλου» δηλώνει η μητέρα του 12χρονου στο protothema.gr
Περιστατικό επίθεσης σκύλου σε 12χρονο μαθητή σημειώθηκε έξω από σχολείο στο Πέραμα προκαλώντας αναστάτωση σε γονείς και εκπαιδευτικούς.
Σύμφωνα με τη μητέρα του παιδιού, η οποία μίλησε στο protothema.gr, ο σκύλος ανήκει σε κάτοικο που διαμένει ακριβώς δίπλα από το σχολείο. Το ζώο φέρεται να ξέφυγε τη στιγμή που ο ιδιοκτήτης άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του, με αποτέλεσμα να κινηθεί προς τον μαθητή και να τον δαγκώσει στο χέρι προκαλώντας του σοβαρά τραύματα.
Όπως η ίδια καταγγέλλει, ο συγκεκριμένος σκύλος έχει επιτεθεί στο παρελθόν σε άλλο παιδί, το είχε τραυματίσει και κανείς ποτέ δεν έκανε κάτι, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.
«Το παιδί έχει πέντε βαθιά τραύματα στο χέρι του, φοβήθηκε πάρα πολύ από την επίθεση του σκύλου. Ίδιο περιστατικό έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν με το συγκεκριμένο σκυλί να επιτίθεται σε ανήλικο παιδί και δεν έχει γίνει τίποτα από κανέναν.
Εγώ δεν θα σωπάσω, δεν φοβάμαι, θα κυνηγήσω την υπόθεση μέχρι τέλους, γιατί κανένας δεν ασχολείται με ένα τόσο σοβαρό θέμα. Αν δεν κινηθούμε, το σκυλί θα επιτεθεί πάλι σε άλλο παιδάκι και ίσως τότε να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα.
Ζητώ την τιμωρία του ιδιοκτήτη, αυτή τη στιγμή, γιατί αυτός έχει ευθύνη για την επίθεση του σκύλου στο παιδί μου που ο Μάριος μου υποφέρει από τα τραύματα του, άδικα»
Το συμβάν έχει προκαλέσει ανησυχία, καθώς συνέβη σε ώρα αιχμής και σε σημείο, όπου κινούνται καθημερινά πολλοί μαθητές.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Γρηγόρης Βαλτινός στο protothema: Έχει ανέβει η ποιότητα, έχουμε καταπληκτικούς ηθοποιούς - Ζούμε σε μια εποχή που βλέπουμε μόνο νούμερα
Το τελεσίγραφο Τραμπ στον Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η «Νέα Γιάλτα» και τι παίρνουν οι Ρώσοι
Νικολόπουλος: Μυθοπλασία το «Υπάρχω», ο Καζαντζίδης ήταν δύσκολος άνθρωπος - Έλεγε ότι ήμασταν συνδημιουργοί σε 35 τραγούδια
Σύμφωνα με τη μητέρα του παιδιού, η οποία μίλησε στο protothema.gr, ο σκύλος ανήκει σε κάτοικο που διαμένει ακριβώς δίπλα από το σχολείο. Το ζώο φέρεται να ξέφυγε τη στιγμή που ο ιδιοκτήτης άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του, με αποτέλεσμα να κινηθεί προς τον μαθητή και να τον δαγκώσει στο χέρι προκαλώντας του σοβαρά τραύματα.
Όπως η ίδια καταγγέλλει, ο συγκεκριμένος σκύλος έχει επιτεθεί στο παρελθόν σε άλλο παιδί, το είχε τραυματίσει και κανείς ποτέ δεν έκανε κάτι, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.
«Το παιδί έχει πέντε βαθιά τραύματα στο χέρι του, φοβήθηκε πάρα πολύ από την επίθεση του σκύλου. Ίδιο περιστατικό έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν με το συγκεκριμένο σκυλί να επιτίθεται σε ανήλικο παιδί και δεν έχει γίνει τίποτα από κανέναν.
Εγώ δεν θα σωπάσω, δεν φοβάμαι, θα κυνηγήσω την υπόθεση μέχρι τέλους, γιατί κανένας δεν ασχολείται με ένα τόσο σοβαρό θέμα. Αν δεν κινηθούμε, το σκυλί θα επιτεθεί πάλι σε άλλο παιδάκι και ίσως τότε να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα.
Ζητώ την τιμωρία του ιδιοκτήτη, αυτή τη στιγμή, γιατί αυτός έχει ευθύνη για την επίθεση του σκύλου στο παιδί μου που ο Μάριος μου υποφέρει από τα τραύματα του, άδικα»
Το συμβάν έχει προκαλέσει ανησυχία, καθώς συνέβη σε ώρα αιχμής και σε σημείο, όπου κινούνται καθημερινά πολλοί μαθητές.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Γρηγόρης Βαλτινός στο protothema: Έχει ανέβει η ποιότητα, έχουμε καταπληκτικούς ηθοποιούς - Ζούμε σε μια εποχή που βλέπουμε μόνο νούμερα
Το τελεσίγραφο Τραμπ στον Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η «Νέα Γιάλτα» και τι παίρνουν οι Ρώσοι
Νικολόπουλος: Μυθοπλασία το «Υπάρχω», ο Καζαντζίδης ήταν δύσκολος άνθρωπος - Έλεγε ότι ήμασταν συνδημιουργοί σε 35 τραγούδια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα