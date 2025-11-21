Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ Καργάκηδων στη φυλακή της Αλικαρνασσού

σημειώθηκε επεισόδιο μεγάλης έντασης ανάμεσά τους. Στο περιστατικό ενεπλάκησαν δύο κρατούμενοι - πατέρας και γιος - καθώς και ο 23χρονος ανιψιός του 39χρονου θύματος, Φανούρη Καργάκη , της φονικής συμπλοκής της 1ης Νοεμβρίου στα Βορίζια

Το επεισόδιο χαρακτηρίστηκε σοβαρό και ενδεχομένως, αποτέλεσε έναν από τους καταλύτες για την ευρείας κλίμακας αναδιάταξη, με τη μεταφορά των δύο συγγενών σε διαφορετικές φυλακές της χώρας.



Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών, υπό απόλυτη μυστικότητα μεταφέρθηκε χθες ο 23χρονος που είχε συλληφθεί για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.



Ο νεαρός οδηγήθηκε στις φυλακές Νεάπολης, με στόχο την άμεση απομάκρυνσή του από τους άλλους δύο συγγενείς του θύματος, καθώς οι αρχές θεώρησαν ότι η συνέχιση της συμβίωσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα επεισόδια.

